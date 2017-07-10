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14:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с кибератаками — генсек

Новое оборудование предоставит Украине возможность защитить институты власти от кибератак, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит защитить институты власти от хакеров и выяснить, кто стоит за кибератаками на страну, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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«Одна из сфер, которой мы уделяем больше внимания в сотрудничестве с Украиной — это кибербезопасность. Мы сейчас находимся в процессе предоставления Украине, ключевым правительственным институтам, оборудования, которое предоставит возможность Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударами, поскольку реагирование на них имеет чрезвычайно важное значение», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в понедельник по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.

По его словам, это даст также Украине возможность защитить институты власти от кибератак.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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