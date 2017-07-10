НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с кибератаками — генсек

«Одна из сфер, которой мы уделяем больше внимания в сотрудничестве с Украиной — это кибербезопасность. Мы сейчас находимся в процессе предоставления Украине, ключевым правительственным институтам, оборудования, которое предоставит возможность Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударами, поскольку реагирование на них имеет чрезвычайно важное значение», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в понедельник по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.