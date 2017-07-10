НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с кибератаками — генсек
Новое оборудование предоставит Украине возможность защитить институты власти от кибератак, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии
Новое оборудование предоставит Украине возможность защитить институты власти от кибератак, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии
КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит защитить институты власти от хакеров и выяснить, кто стоит за кибератаками на страну, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Одна из сфер, которой мы уделяем больше внимания в сотрудничестве с Украиной — это кибербезопасность. Мы сейчас находимся в процессе предоставления Украине, ключевым правительственным институтам, оборудования, которое предоставит возможность Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударами, поскольку реагирование на них имеет чрезвычайно важное значение», — заявил Столтенберг на
По его словам, это даст также Украине возможность защитить институты власти от кибератак.
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