Губернатор Иркутской области намерен оспорить инвестиционный рейтинг АСИ
Субъективные оценки бизнесменам также нужны власти, уверен эксперт.
Субъективные оценки бизнесменам также нужны власти, уверен эксперт.
Власти Иркутской области не согласны с аналитической службой Агентства стратегических инициатив, которая поместила регион на 80-е местом в рейтинге инвестиционного климата. Как заявил на сессии Законодательного собрания губернатор Сергей Левченко, он намерен оспорить этот рейтинг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы детально проанализировали составляющие рейтинга и пришли к выводу, что многие важные показатели по
Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума были подведены итоги Национального рейтинга инвестиционного климата регионов. Позиции в рейтинге улучшили три сибирских региона: Новосибирская область, Алтайский край и Тува. Иркутская же область теперь занимает 80-е место. Рейтинг составляется на результатах опроса представителей
Экономист Станислав Савельев считает, что рейтинг, составленный на основании индивидуальных оценок, не может быть объективным в строгом смысле этого слова. «Однако в данном конкретном случае субъективность не порок, а некий сигнал органам власти о том, что бизнесмены не чувствуют себя комфортно в