Губернатор Иркутской области намерен оспорить инвестиционный рейтинг АСИ

Экономист Станислав Савельев считает, что рейтинг, составленный на основании индивидуальных оценок, не может быть объективным в строгом смысле этого слова. «Однако в данном конкретном случае субъективность не порок, а некий сигнал органам власти о том, что бизнесмены не чувствуют себя комфортно в административно-правовой среде. Губернатор представит данные статистики, свидетельствующие о росте инвестиций, и этот рост действительно есть, но, мне кажется, стоит обратить внимание не только на объективные цифры, но и на субъективные ощущения людей, ведущих бизнес в регионе», — сказал эксперт в беседе с ИА REGNUM.