Абаев о поправках в закон о СМИ: мы ждем жарких дискуссий в парламенте
В эксклюзивном интервью Sputnik Казахстан министр информации и коммуникаций Даурен Абаев разъяснил статьи законопроекта, вызвавшие критику у общественности.
В эксклюзивном интервью Sputnik Казахстан министр информации и коммуникаций Даурен Абаев разъяснил статьи законопроекта, вызвавшие критику у общественности.
АСТАНА, 10 июл — Sputnik. Журналистское сообщество обсуждает поправки в закон по вопросам информации и коммуникаций и критикует отдельные его статьи. Законопроект, который содержит более 200 поправок, был презентован в мажилисе в конце июня.
— Даурен Аскербекович, спасибо за то, что согласились дать интервью нашему изданию. Тематика очевидна — проект закона, недавно внесенный вашим министерством в парламент. В журналистской среде появляются критические высказывания в адрес ряда норм, предусмотренных документом. А видный общественный деятель Тамара Калеева в интервью Sputnik Казахстан и вовсе назвала новые поправки «гибелью журналистики».
— Прежде всего, хочу сказать, что наше министерство только радо столь бурной реакции общественности. Конечно, таких обсуждений мы ожидали на более ранних этапах. Сейчас законопроект поступил в парламент: предстоят обсуждения и прения, и все, кто сегодня остро поднимает этот вопрос, могут войти в рабочую группу и внести свой вклад в совершенствование документа. Что касается «гибели журналистики», это слишком громкие слова, которые никакой связи с реальностью не имеют. Тамара Мисхадовна просто делает свою работу и пытается привлечь к обсуждению законопроекта максимально широкую аудиторию. Со своей стороны, министерство с первых дней привлекло к работе над законопроектом НПО и СМИ, включая саму Тамару Калееву.
— Давайте тогда пойдем по порядку. Первая претензия к министерству заключается в том, что 15-дневный срок ответа госорганов на запрос журналистов на корню убивает оперативность публикаций. Вы не согласны с этим?
— На самом деле, мы наоборот обязываем госорганы разъяснять собственные официальные сообщения в течение двух рабочих дней. Как правило, именно такие ситуации требуют оперативности, и в данном случае мы идем навстречу журналистам. В других же ситуациях, когда, к примеру, журналист запрашивает информацию с анализом данных за последние 10 лет, не дать госслужащим 15 дней на обработку информации было бы глупо.
— Больше остальных среди предлагаемых новелл журналистскую общественность возмутили поправки, касающиеся обязанности журналиста получать согласие на публикацию «личной», «семейной», «банковской», «медицинской» и «коммерческой тайн». По сути, это ставит крест на журналистских расследованиях. Не так ли?
— Могу вас заверить, по существу эти поправки никаких препятствий для журналистского расследования не создадут.
Еще один пример, опять же гипотетический: чиновник с зарплатой в 150 тысяч тенге проходит курс лечения в одной из самых дорогостоящих клиник Германии. Вызывает ли данный прецедент подозрения? Да. И, конечно, если журналист проведет расследование этого случая, мы только «за». Но стоит ли разглашать в этом случае диагноз больного? Что это даст?
Внося эту норму, мы лишь преследуем цель не навредить близким и родным фигурантов тех или иных материалов, поставить четкую разделительную линию, за пределы которой выходить иногда не вполне этично.
— В целом мы все хорошо знаем, что журналисты всегда негативно реагируют на попытки государства зарегламентировать их деятельность. И тому есть веские причины, согласитесь. С учетом тех же имиджевых рисков стоила ли игра свеч?
— Если постоянно оглядываться на так называемые «имиджевые риски» и пытаться быть хорошим для всех, можно так и не сдвинуться никогда с «мертвой точки».
Я спокойно отношусь к конструктивной критике и не вижу смысла ее бояться. Иначе наше министерство не стало бы с таким градусом открытости обсуждать законопроект.
Как вы наверняка знаете, из более чем 200 предложений, внесенных гражданским обществом и участниками рынка, мы учли 70% в окончательной версии законопроекта.
Всего же мы внесли более 200 поправок в действующее законодательство, и споры возникли лишь по
— Как думаете, пройдут ваши поправки через парламент?
— Я не сомневаюсь, что в парламенте нас ждут жаркие дебаты, но министерство готово отстаивать каждую норму.