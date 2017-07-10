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15:25 (мск), источник: Вести - Воронеж

ВККС рекомендовала на пост председателя Воронежского облсуда Василия Тарасова

Нового главу высшего судебного органа региона назначит указом президент.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала Василия Тарасова на пост председателя Воронежского областного суда в понедельник, 10 июля. Об этом сообщило ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на корреспондента, который находится на заседании.

После нескольких вопросов к Василию Тарасову коллегия удалилась для обсуждения и, вернувшись, рекомендовала его кандидатуру для назначения председателем Воронежского областного суда. После заключения ВККС Василия Тарасова на должность своим указом назначит президент Владимир Путин. Сейчас Василий Тарасов занимает должность председателя Саратовского областного суда.

Пост председателя Воронежского облсуда остаётся вакантным с мая 2016 года, когда состоялась скандальная отставка Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Поводом для увольнения стали материалы регионального УФСБ, в которых прослеживались некие «коррупционные связи» с адвокатскими конторами.

ВККС дважды отклоняла кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда. В сентябре 2016 года ВККС рассматривала заявки на высокую должность и.о. главы облсуда Владимира Анисимова, судьи по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции облсуда Петра Попова и судьи Чердаклинского районного суда Ульяновской области Андрея Уланова. Тогда коллегия отказала всем кандидатам. В марте 2017 года на посте председателя облсуда претендовали четыре воронежских судьи — Людмила Козиева, Сергей Панин, Петр Попов и Юрий Храпин. Но и их коллегия отказалась рекомендовать для назначения на должность.

У Василия Тарасова шёл второй срок в должности главы Саратовского облсуда, он истекал в 2021 году. Тарасов в 1993 году окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета, работал следователем в органах прокуратуры Новороссийска, позже стал межрайонным прокурором в городе Туапсе. В 1998—2008 годах Василий Тарасов занимал должность председателя Туапсинского городского суда Краснодарского края. В 2008 году Тарасов стал первым заместителем председателя Тульского областного суда, а в 2009 году возглавил Саратовский областной суд.

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