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16:06 (мск), источник: ТАСС

Песков: Путин высоко ценит оперативность и эффективность работы Куйвашева

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко ценит оперативность и эффективность работы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в понедельник во время посещения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге глава государства продолжил общение с врио руководителем региона, с которым накануне проводилась и отдельная встреча. «Президент в целом достаточно высоко ценит эффективность этого главы региона. Собственно, именно поэтому [Путин] и поделился [с Куйвашевым] материалами по “Прямой линии”, зная, насколько эффективно и быстро получается решать насущные проблемы у этого губернатора», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Свердловской области уже достаточно активно разбираются в ситуации на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, на которую обратил внимание Путин. «Президент высоко ценит эту оперативность и эффективность», — еще раз заметил Песков.

В воскресенье на встрече с Куйвашевым президент России предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе «Прямой линии». Путин, в частности, показал обращение, поступившее от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Как следует из обращения, директор заявил рабочим, что те не получат зарплату, пока к нему лично не обратится президент. Глава государства распорядился выяснить, если это соответствует действительности, «откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям».

Комментарии
1
Иван Игнатущенко
Если парень разбирается и умеет руководить так и карты в руки пусть утверждают полноценным губернатором.
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