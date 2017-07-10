Песков: Путин высоко ценит оперативность и эффективность работы Куйвашева

Он сообщил, что в понедельник во время посещения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге глава государства продолжил общение с врио руководителем региона, с которым накануне проводилась и отдельная встреча. «Президент в целом достаточно высоко ценит эффективность этого главы региона. Собственно, именно поэтому [Путин] и поделился [с Куйвашевым] материалами по “Прямой линии”, зная, насколько эффективно и быстро получается решать насущные проблемы у этого губернатора», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Свердловской области уже достаточно активно разбираются в ситуации на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, на которую обратил внимание Путин. «Президент высоко ценит эту оперативность и эффективность», — еще раз заметил Песков.