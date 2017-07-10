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15:19 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле заявили о российском происхождении турбин в Крыму

Ранее в СМИ сообщалось, что на полуостров в обход санкций были поставлены турбины производства Siemens.

Источник: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают для теплоэлектростанций на территории Крыма, произведены в России.

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поставляет ли эти турбины в Крым компания Siemens.

Пресс-секретарь президента оставил без комментариев сообщение о том, что в компании Siemens якобы не хотят допустить установки турбин в этом регионе.
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Ранее неназванные источники западных СМИ отмечали, что на станциях в Крыму планировалось установить турбины немецкого концерна Siemens, но он в случае поставки оборудования рискует нарушить санкции Евросоюза, который не признает российский статус Крыма. Siemens категорически отрицала план поставки своих турбин на полуостров.

5 июля в СМИ сообщалось, что турбины производства Siemens были поставлены в Крым. Представитель компании в Мюнхене заявил, что компания не поставляла турбины в Крым и «соблюдает все ограничения экспортного контроля». Как сообщалось, две турбины модели SGT5−2000E были выгружены в порту Севастополя.

Российская компания ВО «Технопромэкспорт», которая строит станции в Крыму, 6 июля распространила заявление, что приобрело четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. При этом она модернизировала эти установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ. Дело в том, что в проект изначально были заложены определенные технические решения, приобретенные установки пришлось приводить к условиям и требованиям проекта, закладывавшимся изначально.

«Севастопольская ПГУ-ТЭС» строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь — парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь — той же мощности. Близ Симферополя строится «Симферопольская ПГУ-ТЭС», ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.

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7 июля концерн Siemens сообщил, что планирует провести тщательный анализ и пояснить ситуацию вокруг поставки турбин в Крым, о которой ранее сообщили СМИ. «Мы не располагаем достоверными сведениями о доставке наших турбин в Крым. Однако мы серьезно относимся к этой неподтвержденной информации и уже создали специальную рабочую группу по данному вопросу, которая приступила к тщательному анализу и прояснению фактической ситуации», — говорится в сообщении Siemens.

Как пояснили в компании, в том случае, если недавно купленные турбины были перенаправлены в Крым, это станет однозначным нарушением контрактных обязательств. «Siemens неоднократно предупреждал заказчика о том, что компания строго соблюдает все ограничения экспортного контроля. Siemens принял все возможные юридические меры и предпримет действия операционного характера для того, чтобы предотвратить неправомерное использование оборудования. Так, компания не будет поставлять комплектующие или оказывать услуги по установке, пусконаладке или гарантийному обслуживанию. Мы продолжим тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами», — отмечают в компании.

При этом в заявлении не указывается заказчик, которому были поставлены турбины.

Комментарии
4
Михаилl Кошелев
Китай , вместо Adids,пишут Adibas
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Шура Бедламов
Да по фигу, вон китайцы у всех всё копируют и что..
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Сергей Костенко
Треба вже забути за Крим...
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