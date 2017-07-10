В Башкирии МФЦ проведут Дни открытых дверей для предпринимателей
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ"/. В Башкирии 13 июля отделения Центра оказания услуг «Мои документы» проводят Дни открытых дверей для предпринимателей.
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ"/. В Башкирии 13 июля отделения Центра оказания услуг «Мои документы» проводят Дни открытых дверей для предпринимателей.
Как сообщили в Минэкономразвития РБ, бизнесмены смогут получить информацию от специалистов Роспотребнадзора о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, объявления юрлицам и ИП предостережений о нарушении обязательных требований, обзоров основных нарушений
Акция проводится 13 июля с 10.00 до 16.00 в следующих офисах:
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