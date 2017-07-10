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15:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии МФЦ проведут Дни открытых дверей для предпринимателей

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ"/. В Башкирии 13 июля отделения Центра оказания услуг «Мои документы» проводят Дни открытых дверей для предпринимателей.

Как сообщили в Минэкономразвития РБ, бизнесмены смогут получить информацию от специалистов Роспотребнадзора о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, объявления юрлицам и ИП предостережений о нарушении обязательных требований, обзоров основных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов Таможенного союза, нарушений нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей.

Акция проводится 13 июля с 10.00 до 16.00 в следующих офисах:

  • Уфа, ул. М. Рыльского, 2/1,
  • Кумертау, ул. Гафури, 35,
  • Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83,
  • Белебей, ул. Революционеров, 3,
  • Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а,
  • Нефтекамск, ул. Строителей, 59,
  • Октябрьский, ул. Кортунова, 15,
  • Бирск, ул. Корочкина, 4,
  • Давлеканово, ул. Победы, 5,
  • Белорецк, ул. Пятого Июля, 3,
  • Сибай, ул. Горького, 74,
  • Салават, ул. Ленина, 11,
  • Месягутово, ул. И. Усова, 3.

Телефон контакт-центра МФЦ: (347)246−55−33.

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