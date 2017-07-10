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17:12 (мск), источник: Ipress.ua

Порошенко задекларировал еще 1200000 грн процентного дохода от вкладов в МИБ

Президент Петр Порошенко задекларировал еще 1200000 гривен процентного дохода от вкладов в «Международном инвестиционном банке».

Источник: Ipress.ua

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, информируют «Украинские новости».

В частности, 7 июля Порошенко задекларировал 1119243 гривны процентов от вкладов в МИБ 130117 гривен, еще 130 117 гривен, 91 082 гривны, 294931 гриву и 552996 гривен.

Как сообщал iPress.ua, президент Украины Петр Порошенко получил 865,444 тыс грн процентного дохода от вкладов в «Международном инвестиционном банке».

Напомним, что Порошенко задекларировал 12,295 млн грн доходов за 2016 год.

«Международный инвестиционный банк» по итогам января-марта 2017 получил 26818000 грн чистой прибыли, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером выступает президент МИБ Петр Порошенко, суммарно владеет 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко — первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський и председатель ООО «Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика», председатель наблюдательного совета ЧАО «Иста-Центр» Олег Зимин (оба — по 9,9008%).

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