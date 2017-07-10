Порошенко задекларировал еще 1200000 грн процентного дохода от вкладов в МИБ
Президент Петр Порошенко задекларировал еще 1200000 гривен процентного дохода от вкладов в «Международном инвестиционном банке».
Президент Петр Порошенко задекларировал еще 1200000 гривен процентного дохода от вкладов в «Международном инвестиционном банке».
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, информируют «Украинские новости».
В частности, 7 июля Порошенко задекларировал 1119243 гривны процентов от вкладов в МИБ 130117 гривен, еще 130 117 гривен, 91 082 гривны, 294931 гриву и 552996 гривен.
Как сообщал iPress.ua, президент Украины Петр Порошенко получил 865,444 тыс грн процентного дохода от вкладов в «Международном инвестиционном банке».
Напомним, что Порошенко задекларировал 12,295 млн грн доходов за 2016 год.
«Международный инвестиционный банк» по итогам
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