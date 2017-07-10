Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку
Британская студентка спротезировала «шестой палец»
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G-20 в Гамбурге
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
17:09 (мск), источник: Ipress.ua

НАТО выделило Украине 40 млн и передаст оборудование спутниковой связи

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс из своих десяти трастовых фондов выделил Украине 40 млн евро, а также работает над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи.

Источник: Ipress.ua

«НАТО и в дальнейшем будет оказывать Украине практическую помощь, сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи», — сказал Столтенберг на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции по результатам заседания комиссии Украина — НАТО.

По его словам, средства используют в таких отраслях, как командование управлением, киберзащита и медицинская реабилитация, информирует Liga.net.

Со своей стороны Порошенко выступил за новый трастовый фонд НАТО для создания в Украине сети учреждений для психологической реабилитации участников АТО и членов их семей.

Столтенберг также сообщил, что НАТО намерена передать Украине оборудование спутниковой связи.

Напомним, что комисия Украина-НАТО согласовала начало диалога о подаче Украиной заявки на получение плана действий по членству в альянсе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Siemens обещают не допустить поставки турбин в оккупированный Крым
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Siemens намерена подать в суд из-за поставок турбин в Крым
Украина вводит биометрический контроль для иностранцев
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Для переселенцев из хрущевок подготовили 4 тыс. квартир
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь