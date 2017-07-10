НАТО выделило Украине 40 млн и передаст оборудование спутниковой связи

«НАТО и в дальнейшем будет оказывать Украине практическую помощь, сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи», — сказал Столтенберг на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции по результатам заседания комиссии Украина — НАТО.