НАТО выделило Украине 40 млн и передаст оборудование спутниковой связи

«НАТО и в дальнейшем будет оказывать Украине практическую помощь, сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи», — сказал Столтенберг на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции по результатам заседания комиссии Украина — НАТО.
По его словам, средства используют в таких отраслях, как командование управлением, киберзащита и медицинская реабилитация, информирует Liga.net.
Со своей стороны Порошенко выступил за новый трастовый фонд НАТО для создания в Украине сети учреждений для психологической реабилитации участников АТО и членов их семей.
Столтенберг также сообщил, что НАТО намерена передать Украине оборудование спутниковой связи.
Напомним, что комисия Украина-НАТО согласовала начало диалога о подаче Украиной заявки на получение плана действий по членству в альянсе.