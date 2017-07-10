Главный архитектор Крыма покидает свой пост
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Главный архитектор республики Крым Анна Царева написала заявления об увольнении по собственному желанию, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Главный архитектор республики Крым Анна Царева написала заявления об увольнении по собственному желанию, сообщает
Глава Крыма Сергей Аксенов в конце декабря 2016 года освободил от работы главного архитектора Александра Кузнецова и сообщил, что должность займет архитектор из Москвы Анна Царева.
«Соответствующий указ (об увольнении Царевой — ред.) будет вскоре опубликован на официальном портале правительства республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее Аксенов сообщал, что главный архитектор будет подчиняться непосредственно ему для наведения порядка в градостроительной сфере полуострова.