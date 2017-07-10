В Совфеде сочли слова Порошенко о НАТО холостым выстрелом

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«Это очередной холостой выстрел [президента Украины Петра] Порошенко, который цель не поразит», — сказал сенатор, комментируя заявление главы соседнего государства о начале дискуссий по предоставлению Киеву плана действий по вступлению в альянс.

Он напомнил, что несколько лет назад Грузия уже получила подобный план, однако решение вопроса о вступлении страны в НАТО «не сдвинулось с мертвой точки».

Ранее в понедельник Порошенко заявил, что предложил альянсу начать дискуссии по предоставлению плана действий по членству в НАТО. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время Киев не будет подавать соответствующую заявку, но продолжит проводить реформы для достижения «необходимых стандартов».