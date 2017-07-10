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16:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Совфеде сочли слова Порошенко о НАТО холостым выстрелом

Европейские государства не готовы предоставить Украине членство в НАТО, о чем неоднократно Киев информировали, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 10 июля.

Источник: Reuters

«Это очередной холостой выстрел [президента Украины Петра] Порошенко, который цель не поразит», — сказал сенатор, комментируя заявление главы соседнего государства о начале дискуссий по предоставлению Киеву плана действий по вступлению в альянс.

Он напомнил, что несколько лет назад Грузия уже получила подобный план, однако решение вопроса о вступлении страны в НАТО «не сдвинулось с мертвой точки».

Ранее в понедельник Порошенко заявил, что предложил альянсу начать дискуссии по предоставлению плана действий по членству в НАТО. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время Киев не будет подавать соответствующую заявку, но продолжит проводить реформы для достижения «необходимых стандартов».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил о беспокойстве Москвы относительно возможного членства Украины в Североатлантическом альянске. По его словам, это «может стать дальнейшим шагом» для продвижения военной инфраструктуры к границам России.

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