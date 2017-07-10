Министр транспорта Крыма подал в отставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр транспорта Крыма Анатолий Волков подал в отставку, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр транспорта Крыма Анатолий Волков подал в отставку, сообщает
Волков, который занял этот пост в августе 2016 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Соответствующий указ будет вскоре опубликован на официальном портале правительства республики. «Анатолий Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года», — говорится в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке трех региональных министров: курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и