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16:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ЕС готов участвовать в восстановлении Донбасса после выполнения «Минска»

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина, Мария Князева. Евросоюз готов сыграть важную роль в восстановлении затронутых конфликтом территорий Украины после выполнения условий Минских соглашений, сказал журналистам высокопоставленный чиновник в ЕС.

Источник: "РИА Новости" Украина

«По восстановлению (региона): этот вопрос обсуждался в прошлом; Евросоюз может играть важную и даже ключевую роль в этой сфере, когда будут полностью имплементированы Минские договоренности», — сказал источник.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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