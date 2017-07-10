Украина введет биометрический контроль для всех иностранцев

«Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», — сказал Порошенко.
Он выразил надежду, что такая инициатива найдет поддержку в обществе. По словам президента, речь идет об усилении контроля въезда и выезда иностранцев, а также их пребывания на территории страны.
Глава государства отметил, что нужные документы уже разработаны. «Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств», — добавил Порошенко.
Он отметил, что государственной пограничной службе выделят необходимые средства для технического обеспечения проекта. Контроль за исполнением решения поручен министру внутренних дел Арсену Авакову.
В июне секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что россияне, въезжающие на Украину, должны будут предъявлять биометрические паспорта. Тем не менее, он признал, что сейчас у Госпогранслужбы нет возможности ввести такое ограничение и не образовать при этом огромные очереди на границе. Ранее в этом же месяце министр иностранных дел Павел Климкин предложил создать систему, по которой жители России должны заранее оповещать о намерении посетить страну.
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