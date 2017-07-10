Украина введет биометрический контроль для всех иностранцев

«Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», — сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что такая инициатива найдет поддержку в обществе. По словам президента, речь идет об усилении контроля въезда и выезда иностранцев, а также их пребывания на территории страны.

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Глава государства отметил, что нужные документы уже разработаны. «Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств», — добавил Порошенко.

Он отметил, что государственной пограничной службе выделят необходимые средства для технического обеспечения проекта. Контроль за исполнением решения поручен министру внутренних дел Арсену Авакову.