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19:12 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь может сделать «рокировку» своих посольств

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел может внести предложения по закрытию некоторых белорусских загранучреждений, сообщил в понедельник журналистам глава МИД Владимир Макей.

Источник: Sputnik.by

Глава внешнеполитического ведомства рассказал о судьбе белорусских посольств и дипломатических представительств за рубежом.

«Мы тоже сегодня занимаемся анализом функционирования наших загранучреждений за рубежом. Возможно, будем вносить главе государства предложения по закрытию каких-то неэффективно действующих загранучреждений, возможно — по открытию новых загранучреждений в тех странах, которые являются перспективными для Беларуси», — сказал Макей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с инициативой сократить число чиновников в стране на десять процентов — сокращения должны затронуть все министерства, ведомства и исполкомы. Однако МИД не идет путем «сокращения»: вместо закрытых представительств могут появиться новые.

«Несколько стран из так называемой “дальней дуги” уже заявили о своей готовности открыть посольства в Беларуси. Даже некоторые европейские страны готовы последовать примеру Нидерландов и тоже рассматривают пошаговый вариант — открытия загранучреждения в Беларуси», — добавил Макей.

Беларусь имеет дипломатические представительства в десятках стран мира, среди которых — учреждения в Европе, Азии, Африке, Южной и Северной Америках, а также Австралии и Океании.

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