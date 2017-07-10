Беларусь может сделать «рокировку» своих посольств

Источник: Sputnik.by

Глава внешнеполитического ведомства рассказал о судьбе белорусских посольств и дипломатических представительств за рубежом.

«Мы тоже сегодня занимаемся анализом функционирования наших загранучреждений за рубежом. Возможно, будем вносить главе государства предложения по закрытию каких-то неэффективно действующих загранучреждений, возможно — по открытию новых загранучреждений в тех странах, которые являются перспективными для Беларуси», — сказал Макей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с инициативой сократить число чиновников в стране на десять процентов — сокращения должны затронуть все министерства, ведомства и исполкомы. Однако МИД не идет путем «сокращения»: вместо закрытых представительств могут появиться новые.

«Несколько стран из так называемой “дальней дуги” уже заявили о своей готовности открыть посольства в Беларуси. Даже некоторые европейские страны готовы последовать примеру Нидерландов и тоже рассматривают пошаговый вариант — открытия загранучреждения в Беларуси», — добавил Макей.