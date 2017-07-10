В Приднестровье отреагировали на заявление Госдумы России

Источник: Sputnik.md

«В эти знаковые, во многом критические периоды в нашем регионе депутатский корпус и ведущие политические силы России слышат народ Приднестровья, понимают и разделяют наши аргументы», — отметил он.

По мнению Красносельского, это крайне своевременное выражение принципиальной позиции России.

«Она в полной мере совпадает с нашими оценками серьезных негативных тенденций развития ситуации вокруг Приднестровья, представляющих реальную угрозу благополучию и безопасности всех приднестровцев, включая свыше 200 тысяч граждан РФ», — подчеркнул он.

Красносельский также заявил, что высоко оценивает призыв Государственной Думы РФ к решению всех вопросов исключительно за столом переговоров.

«Приднестровье в полной мере разделяет такую позицию, которая также отражена во множестве официальных документов переговорного процесса. Мы настаиваем на том, что переговорный процесс должен получить соответствующий импульс», — пояснил он.

По мнению лидера региона, первым и неотложным шагом в этом направлении должно стать уже давно назревшее проведение заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2» (Молдова и Приднестровье — как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — как посредники, ЕС и США — в качестве наблюдателей — Прим. ред.).