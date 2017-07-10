Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Британская студентка спротезировала «шестой палец»
Реакция Пескова на сообщение о стычке Путина с Трампом на саммите
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Популярное Шоу 1 канала поймали на обмане - СМИ
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
18:36 (мск), источник: Ipress.ua

Украина вводит биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границу, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО заявил, что Украина намерена ввести биометрический контроль для всех граждан, пересекающих государственную границу.

Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины.

«Мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу. Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», — сказал Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что его поручения по подготовке соответствующих проектов документов выполнены. Кроме того, Порошенко добавил, что на заседании СНБО сегодня Министерство иностранных дел, Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

Министерство иностранных дел Украины поддерживает введение визового режима с Российской Федерацией.

В России прокомментировали заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о въезде российских граждан в Украину по биометрическим паспортам.

Более 50% украинцев не поддерживают инициативу введения визового режима с Российской Федерацией.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украина вводит биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границу, - Порошенко
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Siemens намерена подать в суд из-за поставок турбин в Крым
Украина вводит биометрический контроль для иностранцев
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
При обрушении части жилого дома в Сочи погибла женщина
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Для переселенцев из хрущевок подготовили 4 тыс. квартир
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь