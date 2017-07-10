Украина вводит биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границу, — Порошенко

Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины.

«Мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу. Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», — сказал Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что его поручения по подготовке соответствующих проектов документов выполнены. Кроме того, Порошенко добавил, что на заседании СНБО сегодня Министерство иностранных дел, Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

Министерство иностранных дел Украины поддерживает введение визового режима с Российской Федерацией.

В России прокомментировали заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о въезде российских граждан в Украину по биометрическим паспортам.