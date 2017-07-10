Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Британская студентка спротезировала «шестой палец»
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
18:34 (мск), источник: РИА Новости

Киев введет электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Украина введет систему предварительной электронной регистрации для въезжающих в страну граждан России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Источник: РИА Новости

«То есть гражданин РФ, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД», — сказал Турчинов на брифинге по итогам заседания СНБО.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что все въезжающие на Украину иностранцы будут проходит биометрический контроль, в частности у них будут снимать отпечатки пальцев, а также делать цифровую фотографию. По словам Турчинова, эти меры прежде всего коснутся граждан России.

Инфраструктура для биометрического контроля должна заработать не позднее начала следующего года, добавил секретарь СНБО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
Ту-160 или B-1B: американское СМИ сравнило бомбардировщики США и РФ
Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Siemens намерена подать в суд из-за поставок турбин в Крым
Украина вводит биометрический контроль для иностранцев
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
При обрушении части жилого дома в Сочи погибла женщина
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Петербуржцы задолжали за капремонт более миллиарда рублей
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь