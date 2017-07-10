Киев введет электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян

Источник: РИА Новости

«То есть гражданин РФ, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД», — сказал Турчинов на брифинге по итогам заседания СНБО.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что все въезжающие на Украину иностранцы будут проходит биометрический контроль, в частности у них будут снимать отпечатки пальцев, а также делать цифровую фотографию. По словам Турчинова, эти меры прежде всего коснутся граждан России.