Порошенко: На службу по контракту в ВСУ поступили 90 тыс. человек

Источник: 112.ua

«У нас сейчас более 90 тыс. человек, заключивших контракт с Вооруженными силами. Сегодня мы по факту имеем 100% тех, кто находится в зоне АТО, военнослужащих на контрактной основе», — сказал он.

Порошенко отметил, что поручил направить около 1 млрд гривен на строительство мест размещения военнослужащих в пунктах постоянной дислокации.

По его словам, необходимо обустроить пункты дислокации для 15 тыс. военнослужащих, построить около 150 тыс. кв. м жилья и возвести до 100 жилых комплексов.

«Сегодня мы договорились с нашими натовскими партнерами по созданию специального Трастового фонда по психологической реабилитации военнослужащих АТО и ветеранов. Я думаю, что это вполне оправданно, чтобы мы именно сейчас направили эти средства на эти направления», — добавил он.