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18:49 (мск), источник: 112.ua

Порошенко: На службу по контракту в ВСУ поступили 90 тыс. человек

На службу по контракту в Вооруженные силы Украины (ВСУ) поступили 90 тыс. человек. Об этом во время заседания СНБО, которое транслировал телеканал «112 Украина», заявил президент Петр Порошенко.

Источник: 112.ua

«У нас сейчас более 90 тыс. человек, заключивших контракт с Вооруженными силами. Сегодня мы по факту имеем 100% тех, кто находится в зоне АТО, военнослужащих на контрактной основе», — сказал он.

Порошенко отметил, что поручил направить около 1 млрд гривен на строительство мест размещения военнослужащих в пунктах постоянной дислокации.

По его словам, необходимо обустроить пункты дислокации для 15 тыс. военнослужащих, построить около 150 тыс. кв. м жилья и возвести до 100 жилых комплексов.

«Сегодня мы договорились с нашими натовскими партнерами по созданию специального Трастового фонда по психологической реабилитации военнослужащих АТО и ветеранов. Я думаю, что это вполне оправданно, чтобы мы именно сейчас направили эти средства на эти направления», — добавил он.

Ранее Порошенко отмечал, что с начала текущего года в ряды Вооруженных сил по контракту приняты около 4,5 тыс. человек.

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Новости 112. Выпуск от 19:00, 10.07.2017
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