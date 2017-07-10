Турчинов анонсировал расширение санкционного списка против России

Источник: "РИА Новости" Украина

«СНБО сделало несколько протокольных поручений. Первое поручение кабинету министров, СБУ и Нацбанку, оно касается внесения в ближайшее время предложений в СНБО по расширению санкционного списка. Это связано с тем, что США и ЕС приняли решение о введении новых санкций в отношении РФ, мы не можем не учесть эти инициативы наших стратегических партнеров», — сказал он на брифинге по итогам заседания СНБО.

По его словам, СНБО готов рассмотреть эти предложения как можно скорее.

«Как только такие предложения будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц РФ», — добавил он.