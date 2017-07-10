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19:10 (мск), источник: БЕЛТА

Украина вводит на границе биометрический контроль для иностранцев

10 июля, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают государственную границу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Речь идет об усилении контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», — сообщил президент Украины.

«Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», — сказал Петр Порошенко и выразил уверенность, что подготовленные проекты решений найдут четкое понимание и поддержку в обществе.

«Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств», — подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что необходимые средства Государственной пограничной службе должны быть выделены для того, чтобы она имела возможность технически обеспечить выполнение этого решения. Петр Порошенко обратился к министру внутренних дел Украины взять исполнение под личный контроль, для того чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.

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