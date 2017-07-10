Украина вводит на границе биометрический контроль для иностранцев

Источник: БЕЛТА

«Речь идет об усилении контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», — сообщил президент Украины.

«Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», — сказал Петр Порошенко и выразил уверенность, что подготовленные проекты решений найдут четкое понимание и поддержку в обществе.

«Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств», — подчеркнул он.