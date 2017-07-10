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18:47 (мск), источник: УНИАН

Порошенко заявил о строительстве завода боеприпасов по стандартам НАТО

Президент Петр Порошенко заявляет, что запланировано выделение 1,4 млрд грн на строительство завода боеприпасов по стандартам НАТО.

Источник: УНИАН

Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«Мы договорились с представителями силовых ведомств, правительством и приняли решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности. Для нас на сегодняшний день построение Вооруженных сил Украины, построение других правоохранительных органов чрезвычайно важно, и уверен в том, что это сегодня соответствует тем приоритетам, которые мы имеем в обеспечении обороны нашего государства», — подчеркнул Порошенко.

В качестве одного из направлений направления средств президент предложил наладить производство боеприпасов из отечественного сырья.

«Мною внесено предложение о строительстве завода боеприпасов, о внедрении новейших технологий в полном соответствии со стандартами НАТО, что обеспечит совместимость боеприпасов, выпускаемых по основным калибрам», — сказал он и добавил, что на реализацию этой задачи запланировано выделить финансовый ресурс в размере 1 млрд 400 млн грн.

«Это даст возможность не просто собирать боеприпасы, но и обеспечить изготовление боеприпасов уже из отечественного сырья. Мы должны, соответственно, восстановить те мощности, которые были в Украине к началу оккупации Российской Федерацией, и я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов», — подчеркнул глава государства.

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