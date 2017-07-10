Порошенко заявил о строительстве завода боеприпасов по стандартам НАТО
Президент Петр Порошенко заявляет, что запланировано выделение 1,4 млрд грн на строительство завода боеприпасов по стандартам НАТО.
Президент Петр Порошенко заявляет, что запланировано выделение 1,4 млрд грн на строительство завода боеприпасов по стандартам НАТО.
Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщили в
«Мы договорились с представителями силовых ведомств, правительством и приняли решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности. Для нас на сегодняшний день построение Вооруженных сил Украины, построение других правоохранительных органов чрезвычайно важно, и уверен в том, что это сегодня соответствует тем приоритетам, которые мы имеем в обеспечении обороны нашего государства», — подчеркнул Порошенко.
В качестве одного из направлений направления средств президент предложил наладить производство боеприпасов из отечественного сырья.
«Мною внесено предложение о строительстве завода боеприпасов, о внедрении новейших технологий в полном соответствии со стандартами НАТО, что обеспечит совместимость боеприпасов, выпускаемых по основным калибрам», — сказал он и добавил, что на реализацию этой задачи запланировано выделить финансовый ресурс в размере 1 млрд 400 млн грн.
«Это даст возможность не просто собирать боеприпасы, но и обеспечить изготовление боеприпасов уже из отечественного сырья. Мы должны, соответственно, восстановить те мощности, которые были в Украине к началу оккупации Российской Федерацией, и я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов», — подчеркнул глава государства.