Главой Красноармейского района стал Валерий Богучарский
В Красноармейском районе сменился глава. Итоги конкурса по его избранию были подведены на заседании районного собрания представителей.
В Красноармейском районе сменился глава. Итоги конкурса по его избранию были подведены на заседании районного собрания представителей.
Напомним, предыдущий глава Евгений Макридин досрочно сложил свои полномочия в марте этого года. Сейчас он возглавляет Волжский район области.
Сбор заявок на конкурс проходил с 12 мая по 9 июня. Всего документы подали 10 кандидатов. В состав комиссии вошли глава представительного органа района Анатолий Почукаев, депутаты Служамал Аппакова, Сергей Мазуров и Анатолий Пустобаев.
Губернатора Самарской области представляли
По результатам работы конкурсной комиссии было выдвинуто две кандидатуры: директор кинельской школы № 5 «Образовательный центр «Лидер» Василий Тепаев и руководитель комитета по управлению финансами администрации района Валерий Богучарский. В итоге депутаты избрали Валерия Богучарского.