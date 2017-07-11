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08:17 (мск), источник: Volga News

Главой Красноармейского района стал Валерий Богучарский

В Красноармейском районе сменился глава. Итоги конкурса по его избранию были подведены на заседании районного собрания представителей.

Напомним, предыдущий глава Евгений Макридин досрочно сложил свои полномочия в марте этого года. Сейчас он возглавляет Волжский район области.

Сбор заявок на конкурс проходил с 12 мая по 9 июня. Всего документы подали 10 кандидатов. В состав комиссии вошли глава представительного органа района Анатолий Почукаев, депутаты Служамал Аппакова, Сергей Мазуров и Анатолий Пустобаев.

Губернатора Самарской области представляли вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Дмитрий Овчинников и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

По результатам работы конкурсной комиссии было выдвинуто две кандидатуры: директор кинельской школы № 5 «Образовательный центр «Лидер» Василий Тепаев и руководитель комитета по управлению финансами администрации района Валерий Богучарский. В итоге депутаты избрали Валерия Богучарского.

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