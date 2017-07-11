Главой Красноармейского района стал Валерий Богучарский

Напомним, предыдущий глава Евгений Макридин досрочно сложил свои полномочия в марте этого года. Сейчас он возглавляет Волжский район области.

Сбор заявок на конкурс проходил с 12 мая по 9 июня. Всего документы подали 10 кандидатов. В состав комиссии вошли глава представительного органа района Анатолий Почукаев, депутаты Служамал Аппакова, Сергей Мазуров и Анатолий Пустобаев.

Губернатора Самарской области представляли вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Дмитрий Овчинников и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.