Путин назначил начальников управлений Росгвардии в пяти регионах

«Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2017 года заместителем начальника Главного управления кадров Росгвардии назначен полковник Андрей Мурашко, а руководителем департамента тылового обеспечения Росгвардии — полковник Юрий Нестеров. Есть назначения и в территориальных органах», — сообщили в пресс-службе.
Согласно информации ведомства, начальником Управления войск национальной гвардии по Калининградской области стал полковник полиции Олег Горшков, начальником по республике Татарстан — полковник полиции Рустем Гумеров, по Кемеровской области — полковник полиции Юрий Кель, а по Нижегородской области — полковник полиции Алексей Новиков. За Челябинскую область теперь отвечает полковник полиции Александр Ясинский.
эффективного можно и не дождаться, т.к. оно рождается только в конкурентной
среде, правового поля для которого не создано. А отдельные попытки инициаторов пресекаются.