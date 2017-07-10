Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Елена Захарова подогрела слухи о беременности
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
21:24 (мск), источник: РИА Новости

Путин назначил начальников управлений Росгвардии в пяти регионах

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ряде новых назначений в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщает в понедельник пресс-служба Росгвардии.

Источник: РИА Новости

«Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2017 года заместителем начальника Главного управления кадров Росгвардии назначен полковник Андрей Мурашко, а руководителем департамента тылового обеспечения Росгвардии — полковник Юрий Нестеров. Есть назначения и в территориальных органах», — сообщили в пресс-службе.

Согласно информации ведомства, начальником Управления войск национальной гвардии по Калининградской области стал полковник полиции Олег Горшков, начальником по республике Татарстан — полковник полиции Рустем Гумеров, по Кемеровской области — полковник полиции Юрий Кель, а по Нижегородской области — полковник полиции Алексей Новиков. За Челябинскую область теперь отвечает полковник полиции Александр Ясинский.

Комментарии
6
Сергей Даринский
а вот эта вот росгвардия - зачем это? Кто-нибудь в курсе?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Харламов
Силовой вариант решения внутренних проблем – это последний крайний вариант. Но, тогда, как во внутриэкономической системе взаимоотношений - много несправедливостей, управленческие структуры легко трансформируются в паразитические, а за рачительное справедливое управление – наказывают, то
эффективного можно и не дождаться, т.к. оно рождается только в конкурентной
среде, правового поля для которого не создано. А отдельные попытки инициаторов пресекаются.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Виталий Гладышев
Россгвардия создана для того что затыкать людям рты, которые не могут воспринимать как будто ни чего нет, премии в 95 млн рублей, нереальные зарплаты руководителей госкорпораций, зятья , сыновья, которых пропихивают на управляющие должности, на прогнившую судейскую систему, и иные органы власти,где бабло бабло, и только для себя но не для людей. Больше она ни на что не способна.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
Ту-160 или B-1B: американское СМИ сравнило бомбардировщики США и РФ
Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Siemens намерена подать в суд из-за поставок турбин в Крым
Украина вводит биометрический контроль для иностранцев
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Дворкович назвал законным бонус экс-главы «Почты России»
Владельцам сожженных в Гамбурге машин подарят проездные
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Для переселенцев из хрущевок подготовили 4 тыс. квартир
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь