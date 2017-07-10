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21:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Россия пригрозила ответить на ужесточение правил въезда в Украину

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич заявил, что Москва примет меры в ответ на ужесточение правил въезда в Украину, которое можно считать визовым режимом.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину, или так называемого биометрического контроля — это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его “упаковка” принципиального значения не имеет», — отметил Клинцевич РИА Новости в понедельник.

Он подчеркнул, что, судя по последним заявлениям, Киев уже решился на введение подобных мер, «а потому наш долг предупредить — ответные шаги обязательно последуют».

«Об этом очень непросто говорить, но они в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России», — отметил парламентарий.

Клинцевич не исключил, что кого-то из них придется вежливо попросить покинуть РФ, «популярно объяснив при этом, что своим безвременным возвращением на родину они обязаны исключительно нынешнему киевскому режиму и лично (президенту) Петру Порошенко».

«Россия должна прежде всего отстаивать интересы своих граждан», — заключил законодатель.

В понедельник президент Петр Порошенко на заседании СНБО сообщил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, украинские власти также намерены ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию страны.

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