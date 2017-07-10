Россия пригрозила ответить на ужесточение правил въезда в Украину

Источник: "РИА Новости" Украина

«Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину, или так называемого биометрического контроля — это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его “упаковка” принципиального значения не имеет», — отметил Клинцевич РИА Новости в понедельник.

Он подчеркнул, что, судя по последним заявлениям, Киев уже решился на введение подобных мер, «а потому наш долг предупредить — ответные шаги обязательно последуют».

«Об этом очень непросто говорить, но они в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России», — отметил парламентарий.

Клинцевич не исключил, что кого-то из них придется вежливо попросить покинуть РФ, «популярно объяснив при этом, что своим безвременным возвращением на родину они обязаны исключительно нынешнему киевскому режиму и лично (президенту) Петру Порошенко».

«Россия должна прежде всего отстаивать интересы своих граждан», — заключил законодатель.