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07:14 (мск), источник: "Российская газета"

Путин назначил руководителей Росгвардии в пяти регионах

Президент Владимир Путин произвел несколько назначений в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы войск национальной гвардии.

Источник: РИА "Новости"

Так, пост заместителя начальника ГУ кадров Росгвардии занял полковник Андрей Мурашко, департамент тылового обеспечения возглавил полковник Юрий Нестеров.

Получили руководителей и пять региональных управлений Росгвардии. Так, в Татарстане начальником назначен Рустем Гумеров, в Калининградской области — Олег Горшков, в Кемеровской — Юрий Кель, в Нижегородской — Алексей Новиков, в Челябинской — Александр Ясинский.

Как пояснили в пресс-службе Росгвардии, все назначения произведены согласно указу, подписанному президентом 5 июля.

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