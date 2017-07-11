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09:26 (мск), источник: Калининград.Ru

Задержанный при получении взятки чиновник областного правительства попал в больницу

Глава департамента строительного надзора министерства регионального контроля и надзора Александр Цыбульский, задержанный при получении взятки, попал в больницу.

Источник: Калининград.Ru

Чиновник находится на лечении в БСМП. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Валерия Родина.

Александра Цыбульского задержали при получении взятки в субботу, 8 июля. Как заявляли в областном правительстве, работа чиновника долгое время была предметом внимания контрольных органов. Ситуация завершилась действиями правоохранителей.

«Хочу особенно предупредить сотрудников правительства и подведомственных структур: любая попытка заработать на своей должности будет вести не к увольнению, а, прежде всего, к преследованию в уголовном порядке», — подчеркнул врио губернатора Антон Алиханов, комментируя задержание Цыбульского.

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