Путин назначил руководителей Росгвардии в пяти регионах
Президент Владимир Путин произвел несколько назначений в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы войск национальной гвардии.
Президент Владимир Путин произвел несколько назначений в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы войск национальной гвардии.
Так, пост заместителя начальника ГУ кадров Росгвардии занял полковник Андрей Мурашко, департамент тылового обеспечения возглавил полковник Юрий Нестеров.
Получили руководителей и пять региональных управлений Росгвардии. Так, в Татарстане начальником назначен Рустем Гумеров, в Калининградской области — Олег Горшков, в Кемеровской — Юрий Кель, в Нижегородской — Алексей Новиков, в Челябинской — Александр Ясинский.
Как пояснили в