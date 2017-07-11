Путин назначил руководителей Росгвардии в пяти регионах

Получили руководителей и пять региональных управлений Росгвардии. Так, в Татарстане начальником назначен Рустем Гумеров, в Калининградской области — Олег Горшков, в Кемеровской — Юрий Кель, в Нижегородской — Алексей Новиков, в Челябинской — Александр Ясинский.