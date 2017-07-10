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10 июля, источник: 112.ua

Йенс Столтенберг: Я впечатлен тем прогрессом, которого Украина добилась в такой сложный период

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эксклюзивном интервью телеканалу «112 Украина» рассказал о перспективах вступления Украины в Альянс, зависимости этого вопроса от позиции Москвы, ответственности России за Крым и Донбасс.

Источник: 112.ua

— Украина и НАТО начали диалог касательно плана действий о членстве в Альянсе. Из Вашего предыдущего опыта, сколько Украине понадобится лет, чтобы выполнить все условия и подать такую заявку?

— Самое главное для Украины — сфокусироваться на реформах. Модернизировать свои оборонные институты, принять стандарты НАТО и бороться с коррупцией. И это важно, независимо от членства в НАТО. Ибо это усилит государство, способность Украины и сил НАТО работать вместе. Президент Порошенко поднял вопрос плана действий касательно членства. Союзники приняли это к сведению. Но у нас есть внутренняя дискуссия по этому поводу. По моему мнению, это важно. И у Украины есть механизмы, и она должна идти в НАТО с помощью того, что мы называем «субстантивное партнерство», и мы сможем сделать гораздо больше вместе. Важно сосредоточиться на действиях — как укрепить украинские оборонные институты, помочь в модернизации Вооруженных сил страны, и именно этому надо уделить главное внимание сейчас.

— Как Вы думаете, трех лет для этого достаточно?

— Я бы не спекулировал на временных рамках. Но, конечно, Украина будет решать, к чему она стремится. Мой месседж в том, что вопрос касательно членства должны решить 29 союзников и Украина. И никто другой не должен вмешиваться в этот процесс. И еще раз подчеркиваю — реформы, модернизация, борьба с коррупцией, соответствие к стандартам НАТО. Это важные вещи, им следует уделить внимание. Это важно и для НАТО, и для Украины, независимо от членства.

— Отношения между НАТО и Россией… Чего Альянс ожидает от Москвы и на какие уступки готов пойти сам?

— Подход НАТО в отношении Москвы, в отношении России заключается в том, что мы называем «двусторонним подходом» — это, прежде всего, прочная защита, коллективная защита, которая заслуживает доверие, но в то же время политический диалог. Потому что Россия — это наш сосед, и она никуда не исчезнет. И поэтому важно говорить с Россией, особенно в условиях, когда напряженность растет. Важно говорить на такие темы, как минские соглашения, Минские договоренности, их выполнение. Это то, что мы называем «политическим диалогом». Но также обращаться к вопросам прозрачности и сокращения рисков. Есть значительная военная активность, обучение, которые проводят вдоль наших границ. НАТО предупреждает: хочет избежать любых инцидентов, которые могут привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля и создаст опасные ситуации. Все это требует диалога с Россией, но диалог не означает слабость. Для нас — это знак силы, с помощью которой мы говорим с соседом.

— Пресс-секретарь российского президента Песков сказал, что предоставление Украине плана действий касательно членства в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе. Как НАТО реагирует на такие заявления?

— Это дело Украины — решать. Это суверенное право каждой нации. И никто не должен пытаться менять систему сфер влияния в Европе, решать за соседей, что им можно, а чего нельзя делать. И вопросы, связанные с членством, должны решать союзники и Украина, больше никто.

— В украинском Минобороны заявляют об угрозе, которую представляют масштабные российско-белорусские учения, запланированные на сентябрь, для Украины. Как в НАТО оценивают такие риски?

— Мы будем наблюдать за учениями «Запад». Все страны имеют право тренировать свои Вооруженные силы, но для нас важно, чтобы это происходило прогнозируемо и в соответствии с международными обязательствами. В частности, подписанными в Вене документами — это договоренности, по которым, в том числе, Россия согласилась на прозрачное наблюдение за масштабными военными учениями. Мы призываем Россию уважать Венское соглашение, которое способствует тому, чтобы соблюдались прозрачность и предсказуемость военных учений.

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