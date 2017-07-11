Идущий в Сирию большой десантный корабль «Цезарь Куников» вошел в Средиземное море
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Большой десантный корабль (БДК)
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Большой десантный корабль (БДК)
По утверждению стамбульских сайтов, корабль Черноморского флота направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт
Как сообщалось, ранее в понедельник в акваторию Средиземного моря, пройдя Черноморские проливы, вошел новейший фрегат ВМФ России «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр». Российский фрегат после непродолжительного пребывания на базе Черноморского флота в Севастополе, куда он зашел 5 июля после боевой вахты в Средиземноморье, вновь возвращается к берегам Сирии в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в регионе.
В четверг на минувшей неделе через Черноморские проливы в Сирию также проследовало грузовое судно вспомогательного флота ВМФ России «Двиница-50».
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием «Сирийский экспресс» по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе «Хмеймим» под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в РФ).