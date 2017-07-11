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00:28 (мск), источник: Интерфакс

Идущий в Сирию большой десантный корабль «Цезарь Куников» вошел в Средиземное море

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Большой десантный корабль (БДК) Военно-Морского флота (ВМФ) России «Цезарь Куников», направляющийся с грузом в Сирию, в понедельник проследовал через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщают местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Источник: РИА "Новости"

По утверждению стамбульских сайтов, корабль Черноморского флота направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на Средиземном море. Это уже шестой поход корабля в Сирию в нынешнем году.

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Как сообщалось, ранее в понедельник в акваторию Средиземного моря, пройдя Черноморские проливы, вошел новейший фрегат ВМФ России «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр». Российский фрегат после непродолжительного пребывания на базе Черноморского флота в Севастополе, куда он зашел 5 июля после боевой вахты в Средиземноморье, вновь возвращается к берегам Сирии в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в регионе.

В четверг на минувшей неделе через Черноморские проливы в Сирию также проследовало грузовое судно вспомогательного флота ВМФ России «Двиница-50».

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием «Сирийский экспресс» по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе «Хмеймим» под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

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