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01:31 (мск), источник: Ведомости

Помочь «скорой помощи»

Законопроект зампреда Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») о штрафах автомобилистам за отказ пропустить «скорую помощь» правительство в целом одобряет, но рекомендует поправить. Проект соответствующего отзыва («Ведомости» с ним ознакомились) в понедельник одобрила комиссия Белого дома по законопроектной деятельности, подтвердили несколько собеседников в думском аппарате. Законопроект был принят Думой в первом чтении 16 июня, срок предоставления поправок ко второму чтению истекает к концу недели.

Источник: РИА "Новости"

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) устанавливают повышенную ответственность за непропуск кареты «скорой помощи», который повлек за собой оказание медицинской помощи с нарушением установленных сроков. Сейчас ст. 12.17 КоАП предусматривает за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту с мигалками штраф в 500 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Яровая же предлагает штрафовать нарушителей на сумму 30 000 руб. с обязательным лишением прав на срок от полутора до двух лет.

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Кроме того, в КоАПе появится новая статья 6.2-прим «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», за которое можно будет получить штраф в размере 4000−5000 руб. или административный арест на срок до 15 суток. Такая же статья, согласно другому принятому в первом чтении законопроекту Яровой, должна появиться в Уголовном кодексе и предусматривает в качестве наказания штраф до 40 000 руб., обязательные работы на срок до 360 часов или арест на срок до четырех месяцев. Если пациент скончался в дороге, виновник может быть осужден на срок до четырех лет лишения свободы. На этот законопроект отзыв пока не поступал.

Правительство в проекте отзыва напоминает, что наказание в виде лишения специального права назначается судьей, к тому же проектом не определены лица, уполномоченные составлять протоколы о правонарушении. Юристы правительства считают, что законопроект требует доработки в соответствии с требованиями ст. 83 Бюджетного кодекса в связи с ожидаемым ростом количества лиц, подвергшихся административному аресту, и возложением на полицию полномочий по составлению протоколов об административном правонарушении. Ранее правительство не поддержало законопроект единоросса Андрея Палкина, который предлагал штрафовать за непропуск любого спецтранспорта.

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КПД от принятия закона будет крайне низким: основная проблема — это отсутствие неотвратимости наказания, отмечает депутат и председатель движения «Свобода выбора» единоросс Вячеслав Лысаков. Есть возражения, что в законопроекте Яровой выделена только «скорая», есть и другие машины, чье опоздание грозит потерей жизни, — это может быть «Мосгаз» или МЧС, объясняет депутат. Штрафы за непропуск не работают сейчас и не будут работать после принятия новых, уверен он. Санкции не будут работать без фиксации в ручном режиме, а инспекторов на дорогах все меньше, говорит Лысаков.

Нарушителей также нужно будет делить на злостных и на тех, кто просто не смог уступить из-за плотного потока, а это уже смогут различить только видеокамеры, отмечает он. По словам депутата, должна появиться в Уголовном кодексе и предусматривает в качестве наказания штраф до 40 000 руб., так как таких больших штрафов в КоАПе нет. Могут быть пересмотрены также и санкции по срокам лишения прав, отметил депутат. Пресс-секретарь Яровой на звонки «Ведомостей» не ответил.

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