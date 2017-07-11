Арабские страны обвинили Катар в невыполнении соглашений, заключенных в 2013-2014 гг.

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Арабские страны, разорвавшие с Катаром отношения, считают распространенные телекомпанией CNN документы убедительным доказательством невыполнения эмиратом взятых на себя обязательств в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия). Об этом говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.

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«Распространенные документы подтверждают, что Катар уклонялся от выполнения своих обязательств, — приводит в понедельник выдержки телеканал Al Arabiya. — Четыре страны подчеркивают, что в основу всех 13 требований легло эр-риядское соглашение, механизмы [его выполнения] и дополнительное соглашение». Таким образом, по мнению «четверки», список отвергнутых ранее Дохой требований «полностью соответсвует духу заключенных договоренностей».

Ранее в понедельник CNN опубликовала копии секретных соглашений, заключенных между лидерами стран Персидского залива в 2013—2014 гг. по выходу из кризиса. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ отозвали своих послов из Дохи, спустя восемь месяцев переговоров при посредничестве Кувейта сторонам удалось урегулировать разногласия на встрече в Эр-Рияде. О наличии обнародованных документов было известно, однако их содержание оставалось тайной.

По информации телеканала, одно из соглашений, текст которого написан от руки, было подписано королем Саудовской Аравии, эмирами Катара и Кувейта. Второе соглашение, датированное 2014 годом, с грифом «Совершенно секретно» было подписано эмиром Бахрейна, наследным принцем Абу-Даби и премьер-министром ОАЭ, отмечает CNN.

Власти Катара обвинили бойкотировавшие эмират арабские страны в нарушении устава ССАГПЗ. Заявление главы департамента по работе со СМИ при правительстве Катара Сейфа бен Ахмеда Аль Тани приводит во вторник катарская газета Al Arab.

Блокада, которой подвергся Катар, являет собой явное и грубое нарушение устава Совета и эр-риядского соглашения 2013−2014 гг., а также механизмов его выполнения, — сказал он. — Нормы и положения эр-риядской декларации направлены на укрепление сотрудничества между странами ССАГПЗ, подтверждают суверенитет [входящих в него] государств и невмешательство во внутренние дела. Недавние атаки и необоснованные обвинения являются грубым нарушением суверенитета Катара участвующими в его блокаде странами. Сейф бен Ахмед Аль Тани Глава департамента по работе со СМИ при правительстве Катара

Как отметил представитель катарского правительства, заключенное в Эр-Рияде соглашение не имеет отношения к списку требований арабских стран, отвергнутых позднее Дохой.

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5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.