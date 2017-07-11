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06:10 (мск), источник: Ведомости

Молодые люди должны участвовать в политике, но не в качестве политиков

Девять из 10 россиян считают, что молодежь нужно привлекать к участию в политической и общественной жизни, против выступают лишь 7%, следует из опроса ВЦИОМа. Чаще других участие молодых в политике поддерживают люди в возрасте свыше 60 лет (96%), реже всех — те, кому от 25 до 34 лет (14%). В 2007 г. за участие молодых в политической жизни выступали 75% опрошенных.

Источник: Reuters

Девять из 10 россиян считают, что молодежь нужно привлекать к участию в политической и общественной жизни, против выступают лишь 7%, следует из опроса ВЦИОМа. Чаще других участие молодых в политике поддерживают люди в возрасте свыше 60 лет (96%), реже всех — те, кому от 25 до 34 лет (14%). В 2007 г. за участие молодых в политической жизни выступали 75% опрошенных.

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В первую тройку конкретных видов политической деятельности, которыми, по мнению россиян, стоило бы заняться молодежи, вошли голосование на выборах, обсуждение политики в частных беседах и участие в связанных с политикой общественных организациях. Участие в митингах и демонстрациях заняло 5-е место, а вот доверить молодым участие в выборах в качестве кандидатов или хотя бы агитацию за других кандидатов готовы соответственно лишь 37 и 34% опрошенных.

Считается, что молодежь должна думать не только о себе, но и о судьбе страны, поэтому участие в политике приветствуется — по крайней мере на словах, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Если она об этом не думает, то занимается криминалом и наркоманией — это стандартная схема». Но этот ответ предполагает участие в политике без нарушения общественного порядка, оговаривается он. Есть общая установка, что политическая активность молодежи — это хорошо, продолжает социолог: «Дальше переходим из модальности “что должно” в модальность “что есть”, и выясняется, что политика — не главная зона их внимания».

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Он отмечает, что политически активной молодежь хотят видеть прежде всего люди старшего поколения, которые «поддерживают КПРФ и Путина, помнят СССР и комсомол, когда строились карьерные лифты и было распределение, т. е. власть целенаправленно занималась молодежью». При этом самой распространенной формой политического участия считается голосование, а «такое понятие, как борьба за власть, воспринимается негативно», резюмирует Федоров.

Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили, что тема молодежи может стать одной из важных тем президентских выборов, а ВЦИОМ и ФОМ уже готовят большой объем социологических исследований по этой проблеме.

Протесты актуализировали тему молодежи, но есть и некая «поколенческая ситуация», отмечает политтехнолог Олег Матвейчев: «В 1980-е гг. была геронтократия, долгая несменяемость власти, в 1990-е гг. в политику пришли молодые люди. Сейчас снова встает вопрос обновления, но и крайностей вроде 22-летних министров на Украине надо избегать. Молодые не должны привлекаться в политику только из-за возраста, их нужно обучать, давать возможности, чтобы они набирались опыта и делали карьеру».

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Задача власти и общества — объяснять апатичной молодежи, зачем нужны выборы, привлекать на участки, добавляет эксперт: «Понятно, что люди дают социально одобряемый ответ — как и на вопрос, пойдут ли они на выборы: 80% говорят, что пойдут, а явка — 40%. Так что методы социологии устаревают, прямые вопросы не работают, нужно применять иные способы изучения общественного мнения».

С тем, что 90% россиян дают социально одобряемые ответы, согласен и политолог Михаил Виноградов: «Привлечение к участию не всегда предполагает участие в борьбе за власть, в это понятие вкладывают разное, и общего механизма участия в политике нет». Есть желание привести молодежь на участки, считает эксперт: «В представлении власти это может украсить кампанию и отличить ее от предыдущих. Но задачу привести молодежь любой ценой — вне зависимости от того, за кого она проголосует, — представить сложно».

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