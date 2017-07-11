Новые меры поддержки семей с детьми предложили в Хабаровском крае

Концепцию программы представили Вячеславу Шпорту. Воспользоваться поддержкой можно будет участникам краевых и федеральных проектов по улучшению жилищных условий. Окончательные критерии пока вырабатываются, но известно, что семьи, ожидающие пополнение, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 25−40% от расчетной стоимости приобретенного или взятого в ипотеку жилья.

«Планируется установить срок реализации программы с 2018 по 2020 годы. На ее воплощение в жизнь потребуется несколько миллиардов рублей. Стимулировать предполагается как семьи, у которых еще нет детей, так и тех, кто родит второго, третьего или последующего ребенка. Сейчас мы просчитываем все параметры, готовим экономическое обоснование», — рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк Он также отметил, что семьи, у которых рождается второй или третий ребенок, уже имеют право на получение федерального и краевого материнского капитала. В сумме все выплаты существенно повысят возможности жителей региона обзавестись собственными квадратными метрами.