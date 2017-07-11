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05:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Новые меры поддержки семей с детьми предложили в Хабаровском крае

Совещание по вопросам, связанным с улучшением демографической ситуации, провел губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Речь шла об уже действующих методах стимулирования прироста численности населения, а также новых предложениях в этой сфере. В частности, внимание уделили мерам поддержки семей с детьми, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Источник: Reuters

Известно, что в ближайшее время в крае закончат работу над новой государственной программой помощи молодым семьям, решившим родить ребенка. Ее готовят специалисты регионального минстроя и управления семейной политики губернатора и правительства края.

Концепцию программы представили Вячеславу Шпорту. Воспользоваться поддержкой можно будет участникам краевых и федеральных проектов по улучшению жилищных условий. Окончательные критерии пока вырабатываются, но известно, что семьи, ожидающие пополнение, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 25−40% от расчетной стоимости приобретенного или взятого в ипотеку жилья.

«Планируется установить срок реализации программы с 2018 по 2020 годы. На ее воплощение в жизнь потребуется несколько миллиардов рублей. Стимулировать предполагается как семьи, у которых еще нет детей, так и тех, кто родит второго, третьего или последующего ребенка. Сейчас мы просчитываем все параметры, готовим экономическое обоснование», — рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк Он также отметил, что семьи, у которых рождается второй или третий ребенок, уже имеют право на получение федерального и краевого материнского капитала. В сумме все выплаты существенно повысят возможности жителей региона обзавестись собственными квадратными метрами.

Проект программы одобрил губернатор края. Он поручил специалистам внимательно выполнить все расчеты, а также организовать общественные слушания нового проекта.

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