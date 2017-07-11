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05:18 (мск), источник: VLADNEWS

Охранник, безработная и пенсионер метят в депутаты думы Владивостока

Избирательная кампания на предстоящие выборы набирает обороты.

Источник: VLADNEWS

В депутаты думы Владивостока метят уже восемь человек: именно столько кандидатов выдвинулись на предстоящие выборы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт избирательной комиссии приморской столицы.

Большинство кандидатов выдвинуты от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Приморском крае. Это Дмитрий Буркин 1979 года рождения, начальник службы охраны АО «Примавтодор». На 11 округе с ним конкурируют два самовыдвиженца: Алексей Юртаев 1987 года рождения — главный специалист группы экологии производственно-технической службы «Приморской генерации» и Сергей Кущаковский — директор ООО «Альберс».

На остальных округах — по одному кандидату от «Родины»:

По № 10 округу выдвинут пенсионер МВД РФ Иван Четвернин 1971 года рождения.

По № 7 — Наиль Рязапов 1953 года рождения, начальник Дальневосточной группы по МиСО ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской Революции» (город Благовещенск).

По № 4 — Дмитрий Ветошкин 1985 года рождения, помощник руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

По № 17 — Сергей Перезва 1957 года рождения, помощник управляющего Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

На № 12 округе по-прежнему в одиночестве временно неработающая, домохозяйка и беспартийная Маргарита Ахмедова, 1981 года рождения. Известно, что Маргарита Ахмедова является лидером движения «Звенящие кедры в Приморском крае».

Напомним, в этом году истекают сроки полномочий депутатов думы Владивостока. Днем голосования является второе воскресенье сентября. В этом году выборы пройдут 10 сентября.

Дума состоит из 35 депутатов, которые избираются на 5 лет.

Комментарии
1
Владимир Михайлов
Нет! Надо не так! Надо так. Уржаться! Охранник, безработная и пенсионер.... ха! Метят в депутаты думы Владивостока!!! Побольше реализма товарищи!
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