Конгрессмен внес поправку, запрещающую финансирование создания с РФ групп по киберугрозам
Дон Бейер также назвал ужасным предложение Дональда Трампа о формировании группы по кибербезопасности совместно с РФ.
Дон Бейер также назвал ужасным предложение Дональда Трампа о формировании группы по кибербезопасности совместно с РФ.
ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/.
«Бейер этим утром внес поправку к проекту оборонного бюджета, которая запрещает федеральному правительству и администрации [президента США Дональда] Трампа выполнять
«Предложение Дональда Трампа сформировать “группу по кибербезопасности” с Путиным является ужасной идеей, которая немедленно подвергла бы опасности американскую кибербезопасность», — утверждает конгрессмен.
Аналогичную поправку в оборонный бюджет внес в понедельник и его однопартиец, член Палаты представителей Рубен Галлего. Документ «запрещает передачу информации о кибербезопасности России без одобрения Конгресса».
Как заявил 7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Трамп на своей первой встрече в Гамбурге «уделили немало внимания вопросам кибербезопасности». В целях борьбы, в частности, с терроризмом, организованной преступностью, хакерами «будет создана совместная двусторонняя рабочая группа», уточнил он. Однако позднее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности.