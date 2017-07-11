Конгрессмен внес поправку, запрещающую финансирование создания с РФ групп по киберугрозам

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ США Дон Бейер внес в понедельник в Палату представителей Конгресса США поправку для проекта оборонного бюджета на 2018 год (начинается в США 1 октября — прим. ТАСС), которая запрещает выделение средств на создание любых совместных с Россией проектов по обеспечению безопасности в киберпространстве. Об этом говорится в опубликованном на его сайте заявлении.

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«Бейер этим утром внес поправку к проекту оборонного бюджета, которая запрещает федеральному правительству и администрации [президента США Дональда] Трампа выполнять какое-либо соглашение по кибербезопасности, заключенное между президентом и российским лидером Владимиром Путиным», — отмечается в документе.

«Предложение Дональда Трампа сформировать “группу по кибербезопасности” с Путиным является ужасной идеей, которая немедленно подвергла бы опасности американскую кибербезопасность», — утверждает конгрессмен.

Аналогичную поправку в оборонный бюджет внес в понедельник и его однопартиец, член Палаты представителей Рубен Галлего. Документ «запрещает передачу информации о кибербезопасности России без одобрения Конгресса».