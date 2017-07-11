NYT нашла связь между сыном Трампа и «российским вмешательством» в выборы
Дональд
Дональд
Сын президента США Дональд
По информации издания, данное письмо было отправлено
Электронное послание Голдстоуна, по словам собеседников газеты, указывает на то, что источником компрометирующей кандидата от демократов информации является российское правительство. При этом, в послании не уточняется, как именно эта информация могла помочь кампании Трампа. Также из письма неясно, связан ли обещанный компромат со взломом сервера Национального комитета Демократической партии, добавляет издание.
Накануне
В минувший понедельник Reuters опубликовал заявление Голдстоуна, в котором тот утверждает, что организовал в прошлом году встречу между
Со слов последнего, говорится в заявлении Голстоуна, адвокат «располагала информацией о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии».
О встрече сына Трампа с адвокатом Весельницкой сообщила в субботу, 8 июля, газета The New York Times. Как писало издание, у Весельницкой «есть связи с Кремлем».
В понедельник информацию о встрече