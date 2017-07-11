NYT нашла связь между сыном Трампа и «российским вмешательством» в выборы

Источник: AP 2017

Сын президента США Дональд Трамп-младший перед прошлогодней встречей с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, как он ожидал, передаст ему компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, получил электронное пиьсмо. В нем он был проинформирован о том, что эта информация является частью усилий правительства России по оказанию помощи предвыборной кампании его отца. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием этого электронного письма.

Читайте также Советник Трампа рассказал о результатах встречи президентов России и США

По информации издания, данное письмо было отправлено Трампу-младшему PR-специалистом и бывшим репортером одного из британских таблоидов Робом Голдстоуном, который организовывал эту встречу.

Электронное послание Голдстоуна, по словам собеседников газеты, указывает на то, что источником компрометирующей кандидата от демократов информации является российское правительство. При этом, в послании не уточняется, как именно эта информация могла помочь кампании Трампа. Также из письма неясно, связан ли обещанный компромат со взломом сервера Национального комитета Демократической партии, добавляет издание.

Накануне Трамп-младший признал, что пошел на встречу, поскольку заинтересовался обещаниями предоставить компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

В минувший понедельник Reuters опубликовал заявление Голдстоуна, в котором тот утверждает, что организовал в прошлом году встречу между Трампом-младшим и российским адвокатом Натальей Весельницкой по просьбе своего московского клиента — певца и бизнесмена Эмина Агаларова.

Читайте также Трамп назвал встречу с Путиным в Гамбурге потрясающей

Со слов последнего, говорится в заявлении Голстоуна, адвокат «располагала информацией о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии».

О встрече сына Трампа с адвокатом Весельницкой сообщила в субботу, 8 июля, газета The New York Times. Как писало издание, у Весельницкой «есть связи с Кремлем».