Владивостокский шик Минвостокразвития: офис на миллионы
Госзакупки филиала министерства — дыра в бюджете?
Госзакупки филиала министерства — дыра в бюджете?
Владивостокский офис минвостокразвития в
Так, минвостоку для сотрудников во Владивостоке просто необходимы «мебель индивидуального изготовления из акрилового композитного материала» почти на 599 тысяч рублей, мебель на общую сумму свыше 725 тысяч рублей и жалюзи на 523,5 тысячи рублей.
Проведение аукционов в электронной форме запланировано на 13 и 21 июля.
Кроме того, минвостокразвития испытывает нужду в транспорте во Владивостоке и Хабаровске: объявленный аукцион почти на 1,3 миллиона рублей в июне победил единственный заявитель, который заключает с министерством контракт до 20 декабря 2017 года.