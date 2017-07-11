Владивостокский шик Минвостокразвития: офис на миллионы

Источник: VLADNEWS

Владивостокский офис минвостокразвития в бизнес-центре Fresh Plaza обещает быть обставленным с шиком и блеском: министерство объявило о начале приема заявок на электронные аукционы, сообщает РИА VladNews. При этом закупки запланированы на не самые маленькие суммы — конечно, за счет госбюджета. Заявки размещены в открытом доступе.

Так, минвостоку для сотрудников во Владивостоке просто необходимы «мебель индивидуального изготовления из акрилового композитного материала» почти на 599 тысяч рублей, мебель на общую сумму свыше 725 тысяч рублей и жалюзи на 523,5 тысячи рублей.

Проведение аукционов в электронной форме запланировано на 13 и 21 июля.