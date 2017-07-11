Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Эффект плацебо помогает и в спорте
Смягчен приговор подделавшей справку ради ужина с Путиным актрисе
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
СМИ: Киев продал США радар и секретные технологии
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
"Явно не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
24Юбилей Тома Круза
07:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омске стартовала избирательная кампания в горсовет

Во вторник, 11 июля, городская избирательная комиссия начинает принимать документы от участников выборов в Омский городской Совет. С этого дня могут заявляться и партийные кандидаты, и самовыдвиженцы.

Документы от участников выборов в горсовет будут приниматься с 11 июля до 18 часов 31 июля. Это же время будет предоставлено для сбора подписей. Для выдвижения подписи будет необходимо собрать всем партиям, кроме четырех парламентских. По избирательному объединению нужно сдать 4,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцы должны будут собрать по 250 подписей.

До 11 июля партии уже могли провести конференции по выдвижению своих кандидатов в горсовет. Однако этим воспользовались только омское «Яблоко», проведя конференцию 8 июля. Почти у всех остальных партий конференции назначены чуть ли ни день в день. Так, 14 и 15 июля станут известны имена кандидатов от ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Справедливой России», «Партии Роста» и других.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
При крушении военного самолета в Миссисипи погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Трамп назвал «сочтенными» дни ИГ в Ираке и Сирии
Опрос показал, что россияне хотят привлечь молодежь в политику
Правительство ограничило закупки аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Переселенцам из хрущевок дадут 20% скидку по льготной ипотеке
В сделках с новостройками будут использовать блокчейн
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь