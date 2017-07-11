В Омске стартовала избирательная кампания в горсовет

Документы от участников выборов в горсовет будут приниматься с 11 июля до 18 часов 31 июля. Это же время будет предоставлено для сбора подписей. Для выдвижения подписи будет необходимо собрать всем партиям, кроме четырех парламентских. По избирательному объединению нужно сдать 4,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцы должны будут собрать по 250 подписей.

До 11 июля партии уже могли провести конференции по выдвижению своих кандидатов в горсовет. Однако этим воспользовались только омское «Яблоко», проведя конференцию 8 июля. Почти у всех остальных партий конференции назначены чуть ли ни день в день. Так, 14 и 15 июля станут известны имена кандидатов от ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Справедливой России», «Партии Роста» и других.