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07:18 (мск), источник: Newtimes.kz

Европа заплатит за модернизацию газопровода в Казахстане

Европа планирует модернизировать газопровод в Казахстане. Соответствующий тендер на днях опубликовал Европейский банк реконструкции и развития, акционерами которого являются 65 стран и Европейский союз, передает RT.

Источник: Newtimes.kz

Согласно документу, которому подрядчик должен будет обеспечить реконструкцию одной из пяти частей газопровода на участке в Костанайской области. Весь проект должен быть завершён к 2019 году — к дате запуска Южного газового коридора, по которому голубое топливо отправят в Европу.

Европейский банк реконструкции и развития, акционерами которого являются 65 стран и Европейский союз, опубликовал тендер на портале контрактов ЕС, предполагающий модернизацию магистрального газового трубопровода на участке Тобол — Аулиеколь в Костанайской области Республики Казахстан.

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Как сообщается, предстоящие работы будут проводиться в рамках большого проекта по модернизации газопровода, который позволит Астане увеличить объёмы поставок и обеспечить газом Европу. Координатором проекта выступит основная государственная газотранспортная компания Казахстана.

«АО “КазТрансГаз Аймақ” получило от Европейского банка реконструкции и развития кредит на финансирование проекта по модернизации газораспределительных сетей», — сообщается в документе.

Европейцы планируют обновить пять участков магистрального трубопровода в различных регионах Казахстана — в Актюбинской, Мангистауской и Костанайской областях — до 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 25 млрд тенге (примерно €67,5 млн, из которых €54 млн предоставит Европейский банк реконструкции и развития).

«Инвестиционная программа предусматривает расширение газовой сети и подключение к ней региональных административных центров», — говорится в тендере.

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