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07:42 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов намерен бороться с пробками по опыту Лондона

Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии заявил о необходимости регламентирования автомобильного трафика в Уфе.

Источник: Proufu.ru

Так, он заявил, что важную роль в этом должно сыграть развитие городской конгломерации.

«У нас самый прореженный город. Когда мы говорим о развитии уфимской конгломерации, мы говорим о развитии прилегающих территорий, чтобы все не уехали в город. Утром в город въезжает 100 тысяч человек и выезжает столько же. Мы должны грамотно планировать вопросы урбанистики. В 2018 году мы должны принять генеральный план. И он должен быть не фантастическим, а жизненным. Все должно быть привязано к историческим коридорам города, а не к фантазии архитекторов», — заявил Ирек Ялалов.

Также он упомянул об опыте европейских городов, с которым познакомился на Московском урбанистическом форуме. «Это очень серьезная площадка — более 20 тысяч человек. Спикеры очень серьезные — международный топ уровень. Интересно было послушать выступающих с других городов. Было интересно послушать про Лондон. В Лондоне только один раз в год пробки — когда можно выезжать всем на своем автомобиле в Рождество. В остальные дни — жёсткий регламент. Будем к этому стремиться».

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