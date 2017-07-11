Ирек Ялалов намерен бороться с пробками по опыту Лондона

Источник: Proufu.ru

Так, он заявил, что важную роль в этом должно сыграть развитие городской конгломерации.

«У нас самый прореженный город. Когда мы говорим о развитии уфимской конгломерации, мы говорим о развитии прилегающих территорий, чтобы все не уехали в город. Утром в город въезжает 100 тысяч человек и выезжает столько же. Мы должны грамотно планировать вопросы урбанистики. В 2018 году мы должны принять генеральный план. И он должен быть не фантастическим, а жизненным. Все должно быть привязано к историческим коридорам города, а не к фантазии архитекторов», — заявил Ирек Ялалов.