Ирек Ялалов намерен бороться с пробками по опыту Лондона
Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии заявил о необходимости регламентирования автомобильного трафика в Уфе.
Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии заявил о необходимости регламентирования автомобильного трафика в Уфе.
Так, он заявил, что важную роль в этом должно сыграть развитие городской конгломерации.
«У нас самый прореженный город. Когда мы говорим о развитии уфимской конгломерации, мы говорим о развитии прилегающих территорий, чтобы все не уехали в город. Утром в город въезжает 100 тысяч человек и выезжает столько же. Мы должны грамотно планировать вопросы урбанистики. В 2018 году мы должны принять генеральный план. И он должен быть не фантастическим, а жизненным. Все должно быть привязано к историческим коридорам города, а не к фантазии архитекторов», — заявил Ирек Ялалов.
Также он упомянул об опыте европейских городов, с которым познакомился на Московском урбанистическом форуме. «Это очень серьезная площадка — более 20 тысяч человек. Спикеры очень серьезные — международный топ уровень. Интересно было послушать выступающих с других городов. Было интересно послушать про Лондон. В Лондоне только один раз в год пробки — когда можно выезжать всем на своем автомобиле в Рождество. В остальные дни — жёсткий регламент. Будем к этому стремиться».