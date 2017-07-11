Школьник из США получил номер телефона главы Пентагона из-за утечки в The Washington Post
Школьник из США смог получить номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса
Школьник из США смог получить номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса
На фотографии, опубликованной газетой, Шиллер держал стопку документов, на которых был наклеен стикер с именем главы Пентагона и его номером телефона, что и заметил ученик старших классов Тедди Фишер из Вашингтона. Фишер сохранил номер, а фотография впоследствии была удалена.
Фишер смог связаться с Мэттисом, написав ему
«Не могли бы вы дать интервью? Кстати, ваш номер стал доступен американской публике
Мэттис согласился дать интервью и позвонил Фишеру. В ходе беседы они обсудили вопросы внешней и внутренней политики, а также советы для будущих выпускников старших классов.
«Я всегда старался помогать студентам, потому что, я думаю, что мы должны помогать молодым людям проходить через то, что на этом пути узнали мы, чтобы вы могли совершать свои собственные ошибки, а не те, которые делали мы», — сказал Мэттис во время разговора с Фишером.
Кроме того, они обсудили и некоторые вопросы, которые задал ему ученик старших классов. Например, Мэттис сказал, что бывший президент США Барак Обама мог бы больше прислушиваться к госсекретарю Хиллари Клинтон. Также он выразил мнение, что борьба с экстремизмом была бы эффективнее, если бы США оплачивали обучение в школе каждого ребенка в Афганистане, Сирии и других странах.
«Я думаю, что идеологии можно противопоставлять друг другу, показав людям лучшее образование и надежду на будущее, научившись ладить друг с другом», — сказал Мэттис.