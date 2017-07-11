Школьник из США получил номер телефона главы Пентагона из-за утечки в The Washington Post

Источник: AP 2017

На фотографии, опубликованной газетой, Шиллер держал стопку документов, на которых был наклеен стикер с именем главы Пентагона и его номером телефона, что и заметил ученик старших классов Тедди Фишер из Вашингтона. Фишер сохранил номер, а фотография впоследствии была удалена.

Фишер смог связаться с Мэттисом, написав ему SMS-сообщение, и взять у него 45-минутное интервью.

«Не могли бы вы дать интервью? Кстати, ваш номер стал доступен американской публике из-за утечки! Хорошего вам дня!» — написал школьник.

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Мэттис согласился дать интервью и позвонил Фишеру. В ходе беседы они обсудили вопросы внешней и внутренней политики, а также советы для будущих выпускников старших классов.

«Я всегда старался помогать студентам, потому что, я думаю, что мы должны помогать молодым людям проходить через то, что на этом пути узнали мы, чтобы вы могли совершать свои собственные ошибки, а не те, которые делали мы», — сказал Мэттис во время разговора с Фишером.

Кроме того, они обсудили и некоторые вопросы, которые задал ему ученик старших классов. Например, Мэттис сказал, что бывший президент США Барак Обама мог бы больше прислушиваться к госсекретарю Хиллари Клинтон. Также он выразил мнение, что борьба с экстремизмом была бы эффективнее, если бы США оплачивали обучение в школе каждого ребенка в Афганистане, Сирии и других странах.