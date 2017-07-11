Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Реакция Пескова на сообщение о стычке Путина с Трампом на саммите
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
В Одессу начали прибывать солдаты НАТО – СМИ
СМИ: Киев продал США радар и секретные технологии
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
09:31 (мск), источник: RNS

Школьник из США получил номер телефона главы Пентагона из-за утечки в The Washington Post

Школьник из США смог получить номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса из-за утечки в одной из статей c фотографией представителя службы безопасности президента США Кейта Шиллера, опубликованной в газете The Washington Post. Об этом сообщает New York Post. Ученик старших классов смог связаться с главой Пентагона и взять у него интервью.

Источник: AP 2017

На фотографии, опубликованной газетой, Шиллер держал стопку документов, на которых был наклеен стикер с именем главы Пентагона и его номером телефона, что и заметил ученик старших классов Тедди Фишер из Вашингтона. Фишер сохранил номер, а фотография впоследствии была удалена.

Фишер смог связаться с Мэттисом, написав ему SMS-сообщение, и взять у него 45-минутное интервью.

«Не могли бы вы дать интервью? Кстати, ваш номер стал доступен американской публике из-за утечки! Хорошего вам дня!» — написал школьник.

Читайте также
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США

Мэттис согласился дать интервью и позвонил Фишеру. В ходе беседы они обсудили вопросы внешней и внутренней политики, а также советы для будущих выпускников старших классов.

«Я всегда старался помогать студентам, потому что, я думаю, что мы должны помогать молодым людям проходить через то, что на этом пути узнали мы, чтобы вы могли совершать свои собственные ошибки, а не те, которые делали мы», — сказал Мэттис во время разговора с Фишером.

Кроме того, они обсудили и некоторые вопросы, которые задал ему ученик старших классов. Например, Мэттис сказал, что бывший президент США Барак Обама мог бы больше прислушиваться к госсекретарю Хиллари Клинтон. Также он выразил мнение, что борьба с экстремизмом была бы эффективнее, если бы США оплачивали обучение в школе каждого ребенка в Афганистане, Сирии и других странах.

«Я думаю, что идеологии можно противопоставлять друг другу, показав людям лучшее образование и надежду на будущее, научившись ладить друг с другом», — сказал Мэттис.

Комментарии
1
Алексей Лукин
Прям ангелок - белый и пушистый: сначала мы перебъём всех бомбами и ракетами, а выживших - будем нещадно лечить! У тю-тю-тю, детка!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как Трамп попал в ловушку Путина
Как изменятся правила регистрации автомобиля в России
Как Трамп попал в ловушку Путина
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
США распространили в ООН резолюцию по новым санкциям против КНДР
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Переселенцам из хрущевок дадут 20% скидку по льготной ипотеке
В сделках с новостройками будут использовать блокчейн
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь