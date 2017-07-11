Почти две тысячи жителей Хабаровского края призвали на военную службу

Совещание на эту тему провел заместитель председателя правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин. В режиме видеоконференции в заседании участвовали представители районов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего за кампанию призвали почти две тысячи молодых людей, что составило 31, 5% от всех явившихся на пункты. Около 100 человек будут служить по контракту, 62% получили отсрочки. В войска отправили 1315 новобранцев. Более половины из них попадут в сухопутные соединения. При этом свыше 80% останутся в Хабаровском крае.