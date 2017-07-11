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08:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти две тысячи жителей Хабаровского края призвали на военную службу

В правительстве Хабаровского края подвели итоги весенней призывной кампании.

Источник: Reuters

Совещание на эту тему провел заместитель председателя правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин. В режиме видеоконференции в заседании участвовали представители районов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего за кампанию призвали почти две тысячи молодых людей, что составило 31, 5% от всех явившихся на пункты. Около 100 человек будут служить по контракту, 62% получили отсрочки. В войска отправили 1315 новобранцев. Более половины из них попадут в сухопутные соединения. При этом свыше 80% останутся в Хабаровском крае.

«Подводя черту, можно сказать, что весенний план для региона полностью выполнен. Хочу отметить хорошую работу во время кампании краевой системы образования, администраций Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Верхнебуреинского районов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и поблагодарить за сотрудничество», — подчеркнул Анатолий Размахнин. Напомним, весенняя призывная кампания проходила с апреля по июль.

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