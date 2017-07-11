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08:10 (мск), источник: Вести Приморье

Новый генконсул Индии провел свой медовый месяц во Владивостоке

Вивек Сингх приступил к обязанностям генерального консула Индии во Владивостоке в рамках плановой дипломатической кадровой ротации, сменив на этом посту Рупджйоти Брахму Карджи. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, сегодняшний визит в администрацию города стал его первым официальным представлением в рамках нового назначения.

Источник: Вести Приморье

Вивек Сингх отметил, что Владивосток не просто красивый, но и очень солнечный город — особенно по сравнению с пасмурной Москвой, где он работал до назначения в столицу Приморья. И еще интересная деталь: во Владивостоке новый генеральный консул Индии провел медовый месяц, так как прибыл в наш город сразу после свадьбы.

Нынешний год знаменателен двумя важными событиями. Это 70-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Индия, а также 25-летие открытия во Владивостоке генерального консульства Индии. Во Владивостоке планируется провести ряд интересных мероприятий, одно из которых — День йоги уже с большим успехом состоялось в июне в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС.

Помимо этого, жителей и гостей Владивостока ожидают в нынешнем году рок-концерт одной из популярных индийских групп, фестиваль «Индийское лето» на набережной Спортивной гавани, а также визит военных кораблей ВМС Индии.

Планируется также участие представительной правительственной делегации Индии в Восточном экономическом форуме, который состоится, как известно, во Владивостоке в начале сентября нынешнего года.

В ходе встречи и.о. мэра Владивостока Константин Межонов и Вивек Сингх обсудили возможность подписания договора о побратимских отношениях между Владивостоком и крупным портовым городом Индии — Вишакхапатнамом, население которого составляет около двух миллионов человек.

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