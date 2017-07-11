Новый генконсул Индии провел свой медовый месяц во Владивостоке

Источник: Вести Приморье

Вивек Сингх отметил, что Владивосток не просто красивый, но и очень солнечный город — особенно по сравнению с пасмурной Москвой, где он работал до назначения в столицу Приморья. И еще интересная деталь: во Владивостоке новый генеральный консул Индии провел медовый месяц, так как прибыл в наш город сразу после свадьбы.

Нынешний год знаменателен двумя важными событиями. Это 70-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Индия, а также 25-летие открытия во Владивостоке генерального консульства Индии. Во Владивостоке планируется провести ряд интересных мероприятий, одно из которых — День йоги уже с большим успехом состоялось в июне в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС.

Помимо этого, жителей и гостей Владивостока ожидают в нынешнем году рок-концерт одной из популярных индийских групп, фестиваль «Индийское лето» на набережной Спортивной гавани, а также визит военных кораблей ВМС Индии.

Планируется также участие представительной правительственной делегации Индии в Восточном экономическом форуме, который состоится, как известно, во Владивостоке в начале сентября нынешнего года.