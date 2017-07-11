В Новосибирске приземлился канадский самолёт НАТО, об этом сообщается в группе «Споттинг в Новосибирске» в социальной сети «Вконтакте».

Локхид C-130 Геркулес (англ. Lockheed C-130 Hercules) — американский военно-транспортный самолёт средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолёт США, стран НАТО и ряда других стран. На 2014 год является самым распространённым военно-транспортным самолётом в мире. С-130 «Геркулес» является самым большим и тяжёлым самолетом, когда-либо осуществившим посадку и взлёт с авианосца. В октябре-ноябре 1963 года, USMC KC- 130 °F (топливозаправщик) произвел 29 касаний, 21 посадку с полной остановкой без помощи улавливающего кабеля и 21 взлет без помощи катапульты на борту авианосца «Форрестол».

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Самолет прошел до полной остановки всего 82 метра при нагрузке 38,5 тонны. С максимальной загрузкой «Геркулесу» понадобилось 227 метров для взлета. Тест показал, что С-130 может перевозить 11,34 тонн груза на расстояние 4000 км и безопасно садиться на авианосец.