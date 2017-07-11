В Новосибирске приземлился канадский самолёт НАТО
Самолёт будет проводить полёт в рамках договора по Открытому небу.
Самолёт будет проводить полёт в рамках договора по Открытому небу.
В Новосибирске приземлился канадский самолёт НАТО, об этом сообщается в группе «Споттинг в Новосибирске» в социальной сети «Вконтакте».
Локхид C-130 Геркулес (англ. Lockheed C-130 Hercules) — американский
Самолет прошел до полной остановки всего 82 метра при нагрузке 38,5 тонны. С максимальной загрузкой «Геркулесу» понадобилось 227 метров для взлета. Тест показал, что С-130 может перевозить 11,34 тонн груза на расстояние 4000 км и безопасно садиться на авианосец.
Полёты будут проводиться в рамках договора по Открытому небу, он был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор позволяет странам участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.