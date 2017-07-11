У ОБСЕ нет главного и трех важных

Источник: AP 2017

Сегодня в ходе неформального заседания в австрийском Мауэрбахе главы МИД стран—членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предпримут попытку найти выход из глубочайшего кризиса, поразившего организацию из-за конфликта вокруг замещения четырех вакансий в ее руководстве. Три топовые должности не заняты с прошлого года, а с 1 июля ОБСЕ впервые в истории осталась без генсека. Урегулировать кадровый кризис мешают в том числе разногласия между Россией и США.

Читайте также Толстой прокомментировал призыв ПА ОБСЕ вернуть Крым Украине

Российскую сторону на неформальном заседании ОБСЕ в Мауэрбахе будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Как ожидается, из 57 стран—членов организации как минимум 30 будут представлены на уровне министров, также в мероприятии примет участие глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Созывает встречу министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Австрии Себастьян Курц.



Накануне встречи в Мауэрбахе ОБСЕ осталась без генерального секретаря — впервые с 1993 года, когда эта должность была учреждена. Функции генсека временно исполняют глава его офиса (административно-финансовые вопросы) и директор центра по предотвращению конфликтов (полевые миссии). Кадровый паралич значительно осложняет работу ОБСЕ, на которую, в частности, возложена крайне ответственная миссия по мониторингу ситуации в Донбассе.



Полномочия бывшего генсека ОБСЕ Ламберто Заньера истекли 30 июня. Как уже писал «Ъ», кандидатов на его пост изначально было пятеро, но в фавориты выбился заместитель директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томас Гремингер. Его кандидатуру готово поддержать абсолютное большинство из 57 членов организации, включая Россию.

Читайте также Делегация РФ не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ

При этом в ОБСЕ вакантны еще три топовые должности: директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), представителя по свободе СМИ и верховного комиссара по национальным меньшинствам. На каждый из этих постов есть свои претенденты. Так, на должность главы БДИПЧ (эта структура преимущественно занимается мониторингом выборов) претендуют вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ швед Кент Херстед, бывший глава МИД Исландии Ингеборг Гисладоттир и генсек Совета регионального сотрудничества (RCC) серб Горан Свиланович.

По словам собеседников «Ъ», близких к секретариату ОБСЕ, на данный момент наибольшие шансы занять этот пост — у исландки. Однако полного консенсуса ни по этому портфелю, ни по двум другим нет. При этом одни страны (среди них — США) требуют решить вопрос «пакетно», другие (в частности, Россия) настаивают на отдельном голосовании по каждой из кандидатур.



Источники «Ъ» в МИД РФ говорят, что в условиях острых разногласий по поводу кадровых вопросов имело бы смысл сначала объявить об избрании нового генсека, а потом договариваться об остальных. При этом в Москве считают важным, чтобы хотя бы одна из вакантных должностей досталась «представителю страны, находящейся к востоку от Вены».

Читайте также В Крыму отреагировали на призыв ПА ОБСЕ вернуть полуостров Украине

Еще в середине апреля российский МИД заявил, что в борьбе за пост генсека ОБСЕ Москва поддерживает кандидатуру посла Белоруссии в Австрии Елены Купчиной. Позже, когда стало понятно, что ее шансы занять эту должность невелики (после разгона белорусской полицией массовых акций протеста и задержания демонстрантов в феврале—марте ряд западных стран дали понять, что не готовы «награждать Минск»), Москва стала продвигать ее на один из трех оставшихся постов.



В свою очередь, источник «Ъ», близкий к Госдепартаменту США, пояснил, что в Вашингтоне считают важным решить вопрос с вакантными постами «пакетно», поскольку «иначе споры будут вестись вокруг каждого из них и важные должности рискуют еще долго остаться незанятыми». Собеседник «Ъ» говорит, что в Вашингтоне считают крайне важным, кто займет должности главы БДИПЧ и представителя ОБСЕ по свободе СМИ. «Есть опасения, что если сейчас не определиться, то авторитарные страны будут блокировать процесс замещения этих постов, чтобы добиться назначения удобных для себя кандидатов», — сказал он «Ъ».



Один из собеседников «Ъ» в российском МИДе, однако, заверяет, что дело вовсе не в «удобности».

Нам представляется ненормальной ситуация, когда все четыре вакантные должности предлагается отдать представителям западных стран. Это еще один признак географической несбалансированности ОБСЕ.