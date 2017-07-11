У ОБСЕ нет главного и трех важных
Организация впервые в истории осталась без руководства.
Организация впервые в истории осталась без руководства.
Сегодня в ходе неформального заседания в австрийском Мауэрбахе главы МИД стран—членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предпримут попытку найти выход из глубочайшего кризиса, поразившего организацию
Российскую сторону на неформальном заседании ОБСЕ в Мауэрбахе будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Как ожидается, из 57 стран—членов организации как минимум 30 будут представлены на уровне министров, также в мероприятии примет участие глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Созывает встречу министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Австрии Себастьян Курц.
Накануне встречи в Мауэрбахе ОБСЕ осталась без генерального секретаря — впервые с 1993 года, когда эта должность была учреждена. Функции генсека временно исполняют глава его офиса (административно-финансовые вопросы) и директор центра по предотвращению конфликтов (полевые миссии). Кадровый паралич значительно осложняет работу ОБСЕ, на которую, в частности, возложена крайне ответственная миссия по мониторингу ситуации в Донбассе.
Полномочия бывшего генсека ОБСЕ Ламберто Заньера истекли 30 июня. Как уже писал «Ъ», кандидатов на его пост изначально было пятеро, но в фавориты выбился заместитель директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томас Гремингер. Его кандидатуру готово поддержать абсолютное большинство из 57 членов организации, включая Россию.
При этом в ОБСЕ вакантны еще три топовые должности: директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), представителя по свободе СМИ и верховного комиссара по национальным меньшинствам. На каждый из этих постов есть свои претенденты. Так, на должность главы БДИПЧ (эта структура преимущественно занимается мониторингом выборов) претендуют
По словам собеседников «Ъ», близких к секретариату ОБСЕ, на данный момент наибольшие шансы занять этот пост — у исландки. Однако полного консенсуса ни по этому портфелю, ни по двум другим нет. При этом одни страны (среди них — США) требуют решить вопрос «пакетно», другие (в частности, Россия) настаивают на отдельном голосовании по каждой из кандидатур.
Источники «Ъ» в МИД РФ говорят, что в условиях острых разногласий по поводу кадровых вопросов имело бы смысл сначала объявить об избрании нового генсека, а потом договариваться об остальных. При этом в Москве считают важным, чтобы хотя бы одна из вакантных должностей досталась «представителю страны, находящейся к востоку от Вены».
Еще в середине апреля российский МИД заявил, что в борьбе за пост генсека ОБСЕ Москва поддерживает кандидатуру посла Белоруссии в Австрии Елены Купчиной. Позже, когда стало понятно, что ее шансы занять эту должность невелики (после разгона белорусской полицией массовых акций протеста и задержания демонстрантов в феврале—марте ряд западных стран дали понять, что не готовы «награждать Минск»), Москва стала продвигать ее на один из трех оставшихся постов.
В свою очередь, источник «Ъ», близкий к Госдепартаменту США, пояснил, что в Вашингтоне считают важным решить вопрос с вакантными постами «пакетно», поскольку «иначе споры будут вестись вокруг каждого из них и важные должности рискуют еще долго остаться незанятыми». Собеседник «Ъ» говорит, что в Вашингтоне считают крайне важным, кто займет должности главы БДИПЧ и представителя ОБСЕ по свободе СМИ. «Есть опасения, что если сейчас не определиться, то авторитарные страны будут блокировать процесс замещения этих постов, чтобы добиться назначения удобных для себя кандидатов», — сказал он «Ъ».
Один из собеседников «Ъ» в российском МИДе, однако, заверяет, что дело вовсе не в «удобности».
Нам представляется ненормальной ситуация, когда все четыре вакантные должности предлагается отдать представителям западных стран. Это еще один признак географической несбалансированности ОБСЕ.
Ранее Москва не раз критиковала ОБСЕ за то, что организация слишком большое внимание уделяет мониторингу выборов в постсоветских странах, не обращая должного внимания на нарушения в США и странах Евросоюза.
По данным «Ъ», вопрос об избрании генсека обсуждался в кулуарах ОБСЕ вплоть до вчерашнего вечера, однако найти развязки до встречи министров так и не удалось.
Елена Черненко, Кирилл Кривошеев