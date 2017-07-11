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08:55 (мск), источник: Nur.kz

Более 30 чиновников ВКО наказали за поведение в соцсетях

Более тридцати госслужащих Восточно-Казахстанской области привлекли к дисциплинарной ответственности за неподобающее поведение в соцсетях, сообщает YK-news.kz.

Источник: Nur.kz

Госслужащие размещали на своих страницах в социальных сетях фото, дискредитирующие госслужбу, а также неподобающие высказывания.

Информацию озвучили на заседании совета по этике, где подробно рассматривали безупречность поведения чиновников.

«Мы провели мониторинг социальных сетей и выявили на страницах госслужащих ненадлежащий контент. Это неэтичные фото и высказывания.

В результате более тридцати госслужащих были привлечены к дисциплинарной ответственности, — заявила и.о. руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ВКО Жанна Кабдолдакызы.

Автор: Елена Балова.

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