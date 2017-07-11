Первое заседание по делу бывшего вице-губернатора Приморья перенесено на 12 июля
Рассмотрение дела Олега Ежова по существу должно начаться во Владивостоке в среду.
Рассмотрение дела Олега Ежова по существу должно начаться во Владивостоке в среду.
Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.
Первое заседание суда по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего
— Заседание назначено на 12 июля. Судья решил перенести начало рассмотрения дела, — рассказали в приемной суда.
Ранее суд продлил меру пресечения Олегу Ежову в виде заключения под стражу до 15 июля.
Напомним, не исполненный госконтракт по строительству пожарной части в Красноармейском районе между указанным ООО и департаментом градостроительства послужил основой для уголовного дела против Ежова. По версии следствия, возглавляя краевую структуру в 2013 году, он подписал акт приемки выполненных работ, по которому была произведена оплата в полном объеме. В результате бюджету Приморского края был причинен ущерб на сумму свыше 24,6 млн рублей. Стоит отметить, что средства по решению арбитражного суда взысканы с «Приморье Девелопмент».
Справка: Олег Ежов занимал должность