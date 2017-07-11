Первое заседание по делу бывшего вице-губернатора Приморья перенесено на 12 июля

Напомним, не исполненный госконтракт по строительству пожарной части в Красноармейском районе между указанным ООО и департаментом градостроительства послужил основой для уголовного дела против Ежова. По версии следствия, возглавляя краевую структуру в 2013 году, он подписал акт приемки выполненных работ, по которому была произведена оплата в полном объеме. В результате бюджету Приморского края был причинен ущерб на сумму свыше 24,6 млн рублей. Стоит отметить, что средства по решению арбитражного суда взысканы с «Приморье Девелопмент».