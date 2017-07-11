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09:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Первое заседание по делу бывшего вице-губернатора Приморья перенесено на 12 июля

Рассмотрение дела Олега Ежова по существу должно начаться во Владивостоке в среду.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.

Первое заседание суда по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова должно начаться завтра, 12 июля, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Как подтвердил агентству представитель Фрунзенского районного суда, сегодняшнее заседание было перенесено.

— Заседание назначено на 12 июля. Судья решил перенести начало рассмотрения дела, — рассказали в приемной суда.

Ранее суд продлил меру пресечения Олегу Ежову в виде заключения под стражу до 15 июля.

Напомним, не исполненный госконтракт по строительству пожарной части в Красноармейском районе между указанным ООО и департаментом градостроительства послужил основой для уголовного дела против Ежова. По версии следствия, возглавляя краевую структуру в 2013 году, он подписал акт приемки выполненных работ, по которому была произведена оплата в полном объеме. В результате бюджету Приморского края был причинен ущерб на сумму свыше 24,6 млн рублей. Стоит отметить, что средства по решению арбитражного суда взысканы с «Приморье Девелопмент».

Справка: Олег Ежов занимал должность вице-губернатора Приморья с июня 2014 года и курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. В мае 2016 года его задержали по подозрению в злоупотреблении должными полномочиями.

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