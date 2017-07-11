НАТО будет следить за учениями «Запад-2017» в Беларуси
Генсек альянса заявил, что предстоящие сентябрьские учения двух стран не представляют угрозы для стран Североатлантического блока.
Генсек альянса заявил, что предстоящие сентябрьские учения двух стран не представляют угрозы для стран Североатлантического блока.
МИНСК, 11 июл — Sputnik. НАТО будет вести наблюдение за
Совместные стратегические учения вооруженных сил двух стран «Запад-2017» пройдут
«Мы будем наблюдать за учениями “Запад”. Все страны имеют право тренировать свои Вооруженные силы, но для нас важно, чтобы это происходило прогнозируемо и в соответствии с международными обязательствами, в частности, с подписанными в Вене документами», — заявил Столтенберг в интервью телеканалу «112 Украина».
Он призвал Москву уважать Венское соглашение, а также способствовать тому, чтобы соблюдались прозрачность и предсказуемость военных учений. «НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы ни одной из
Напомним, накануне стартовал заключительный этап подготовки войск связи к предстоящим учениям.