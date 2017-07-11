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09:47 (мск), источник: Sputnik.by

НАТО будет следить за учениями «Запад-2017» в Беларуси

Генсек альянса заявил, что предстоящие сентябрьские учения двух стран не представляют угрозы для стран Североатлантического блока.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июл — Sputnik. НАТО будет вести наблюдение за белорусско-российскими военными учениями «Запад-2017», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Совместные стратегические учения вооруженных сил двух стран «Запад-2017» пройдут 14—20 сентября на территории республики. Как сообщалось, участие в них примут порядка трех тысяч российских военных и около 280 единиц техники. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял о готовности пригласить НАТО на учения, если представители Североатлантического блока пожелают.

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«Мы будем наблюдать за учениями “Запад”. Все страны имеют право тренировать свои Вооруженные силы, но для нас важно, чтобы это происходило прогнозируемо и в соответствии с международными обязательствами, в частности, с подписанными в Вене документами», — заявил Столтенберг в интервью телеканалу «112 Украина».

Он призвал Москву уважать Венское соглашение, а также способствовать тому, чтобы соблюдались прозрачность и предсказуемость военных учений. «НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы ни одной из стран-участниц альянса», — заключил Столтенберг.

Напомним, накануне стартовал заключительный этап подготовки войск связи к предстоящим учениям. Тактико-специальное учение продлится до 14 июля. Как проинформировали в Минобороны Беларуси, в мероприятии принимают участие военнослужащие управления связи Генерального штаба, соединений, воинских частей и подразделений связи ВС Беларуси, а также главного управления связи, управления связи Западного военного округа, воинских частей и подразделений войск связи Вооруженных сил России.

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