НАТО будет следить за учениями «Запад-2017» в Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июл — Sputnik. НАТО будет вести наблюдение за белорусско-российскими военными учениями «Запад-2017», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Совместные стратегические учения вооруженных сил двух стран «Запад-2017» пройдут 14—20 сентября на территории республики. Как сообщалось, участие в них примут порядка трех тысяч российских военных и около 280 единиц техники. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял о готовности пригласить НАТО на учения, если представители Североатлантического блока пожелают.

«Мы будем наблюдать за учениями “Запад”. Все страны имеют право тренировать свои Вооруженные силы, но для нас важно, чтобы это происходило прогнозируемо и в соответствии с международными обязательствами, в частности, с подписанными в Вене документами», — заявил Столтенберг в интервью телеканалу «112 Украина».

Он призвал Москву уважать Венское соглашение, а также способствовать тому, чтобы соблюдались прозрачность и предсказуемость военных учений. «НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы ни одной из стран-участниц альянса», — заключил Столтенберг.