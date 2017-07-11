Задержание сотрудников Комитета фармации прокомментировал министр

Источник: Tengrinews

«Прокомментировать я могу, но основной комментарий Агентство и Нацбюро по борьбе с коррупцией вчера предоставило. В принципе, дополнительной информации у нас нет. На данный момент производятся следственные мероприятия. И как только будет возможность, в том числе, публичного обсуждения в рамках судебных слушаний, я думаю, мы всю информацию необходимую получим и будем комментировать. Поскольку сегодня все материалы дела не являются субъектом для комментирования», — сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Читайте также Более 30 чиновников ВКО наказали за поведение в соцсетях

«Что касается вовлеченности. Безусловно, тут скрывать нет смысла. Как исполняющий обязанности председателя комитета фармации и как должностной сотрудник, разумеется, эти сотрудники, в целом, имели отношение ко всем вопросам лекарственного обеспечения к ежедневной деятельности компании «СК-Фармация». И поскольку мы тесно сотрудничаем, например, вопросы закупа, который осуществляет компания «СК-Фармация», они регулируются нормативной базой, которую разрабатывает Комитет по фармации. То есть, это ежедневное взаимодействие, поэтому, конечно, взаимосвязь, отношение такое есть, — добавил министр.