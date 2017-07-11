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09:42 (мск), источник: Tengrinews

Задержание сотрудников Комитета фармации прокомментировал министр

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал задержание Антикоррупционной службой должностных лиц Комитета фармации, передает корреспондент Tengrinenews.kz.

Источник: Tengrinews

«Прокомментировать я могу, но основной комментарий Агентство и Нацбюро по борьбе с коррупцией вчера предоставило. В принципе, дополнительной информации у нас нет. На данный момент производятся следственные мероприятия. И как только будет возможность, в том числе, публичного обсуждения в рамках судебных слушаний, я думаю, мы всю информацию необходимую получим и будем комментировать. Поскольку сегодня все материалы дела не являются субъектом для комментирования», — сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

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«Что касается вовлеченности. Безусловно, тут скрывать нет смысла. Как исполняющий обязанности председателя комитета фармации и как должностной сотрудник, разумеется, эти сотрудники, в целом, имели отношение ко всем вопросам лекарственного обеспечения к ежедневной деятельности компании «СК-Фармация». И поскольку мы тесно сотрудничаем, например, вопросы закупа, который осуществляет компания «СК-Фармация», они регулируются нормативной базой, которую разрабатывает Комитет по фармации. То есть, это ежедневное взаимодействие, поэтому, конечно, взаимосвязь, отношение такое есть, — добавил министр.

Как сообщалось ранее, антикоррупционной службой были задержаны должностные лица Комитета фармации Министерства здравоохранения и его территориальных подразделений. Как уточнялось, должностные лица были задержаны за неоднократное получение взяток на общую сумму более десяти миллионов тенге. Незаконные вознаграждения, по данным Нацбюро, вышеуказанные лица получали за выдачу сертификатов надлежащей производственной и дистрибьютерской практики.

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